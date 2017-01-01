ATO: Telif konusu 55 bin Üyemizi ilgilendiriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran;“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı”na yönelik görüş ve öneri dosyasını sundu.