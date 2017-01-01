ATO: Telif konusu 55 bin Üyemizi ilgilendiriyor
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran;“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı”na yönelik görüş ve öneri dosyasını sundu.
17 Ağustos 2017 Perşembe
- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye de telif hakkı konusundaki yasal düzenleme ile sanat ve sanatçının haklarının korunduğunu, Oda olarak da sanat ve sanatçı haklarına saygı duyduklarını belirterek, Müzik Meslek Birlikleri nin açıkladığı müzik kullanım bedellerinin yüksekliği nedeniyle özellikle küçük esnafın sıkıntı yaşadığını söyledi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş u ziyaret ederek “hayırlı olsun '' dileklerini iletti.
“TELİF KONUSU 55 BİN ÜYEMİZİ İLGİLENDİRİYOR ''
Baran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü nün hazırladığı “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı '' na ilişkin ATO nun görüş ve önerilerini bir dosya halinde Bakan Kurtulmuş a sundu. Baran, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı '' odamıza bağlı 68 komiteden 24 ünde bulunan yaklaşık 55 bin üyemizi yakından ilgilendiriyor. Meslek birliklerinin açıkladığı müzik kullanım bedellerinin yüksekliği nedeniyle özellikle küçük esnaf sıkıntı yaşıyor '' dedi.
ATO nun 14 No lu Medya Meslek Komitesi nin sorunlarını tek tek Bakan Kurtulmuş a aktaran Baran, sinema biletlerinden alınan 10 oranındaki “Eğlence Vergisi '' nin sinema sektörünü zora soktuğunu anlattı.
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından termal tesislerden yer altı kaynak termal suyu kullanımı olarak, ciro üzerinden alınan yıllık yüzde 1 lik idare payının yüksekliği konusundaki sorunu da ileten Baran, “Termal turizm Ankara mız için çok önemli ancak söz konusu uygulamanın termal turizm yatırımı yapmak isteyenler için caydırıcı olarak görülüyor '' diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada, ATO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ATO heyetinin görüş ve önerilerini tek tek not alan Bakan Kurtulmuş, Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş u ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran a Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ülkü Karakuş, Ziya Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Musa Beşparmak, Hakan Tarhan ile Meclis Üyeleri Temel Aktay, Abidin Memili, Ali Rıza Koç ve Seçim Aydın eşlik etti.
Kaynak: turizmhaberleri.com