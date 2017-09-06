İSVİÇRE, HERAKLES LAHDİNİ TÜRKİYE'YE İADE EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucunda İsviçre'den iadesi konusunda anlaşmaya varılan Herakles Lahdi, 6 Eylül'de Türkiye'ye getirilişinin ardından Antalya Müzesinde Sergilenecek.