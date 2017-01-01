Atlasglobal'in Necef Uçuşları Başladı

Atlasglobal, Bağdat, Erbil ve Süleymaniye'den sonra Irak'taki dördüncü destinasyonu olan Necef'e uçuşlarına başladı

17 Ağustos 2017 Perşembe - Atlasglobal Necef yolcuları yurt içinde Adana, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Trabzon ve Ercan, yurt dışında ise Kharkov, Arlanda, Londra, Zaporijya, Amsterdam, Kopenhag, Paris, Milano, Hamburg, Belgrad, Zürih, Dusseldorf, Lviv ve Nizhnekamsk a uygun bekleme süreleri ile İstanbul bağlantılı olarak seyahat edebilecek.



Atlasglobal,Bağdat, Erbil ve Süleymaniye den sonra 4 üncü destinasyon olan Necef e İstanbul Atatürk Havalimanı ndan Salı ve Perşembe günleri uçuşlarını gerçekleştirecek. Necef Havalimanı ndan ise Çarşamba ve Cuma günleri Atatürk Havalimanı na seferler düzenlenecek.



























