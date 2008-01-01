Çinli seyahat severlerin alışkanlıklarında büyük değişim

17 Ağustos 2017 Perşembe
- Hotels.com™
son yaptığı Chinese International Travel Monitor (CITM- Çin Uluslararası Seyahat İzleme) araştırması, Çinli seyahat severlerin yaşadıkları değişimde yeni bir aşamaya geldiğini ortaya koyuyor. Zevk ve beklentileri konusunda giderek daha sofistike hale gelen Çinli seyahat severler artık seyahat için daha fazla zaman, daha fazla yer görme ve daha egzotik deneyimler dahil olmak üzere her şeyin daha fazlasını istiyorlar. Hotels.com
'un altıncı yıllık Çin Uluslararası Seyahat İzleme araştırması raporunda, Çin'in 'her şeyin daha fazlası anlayışındaki yükseliş, önemli bir bulgu olarak ortaya çıkıyor. Bu anlayış şöyle tarif ediliyor:
Tüm yaş gruplarındaki Çinli seyahat severler daha sık ve daha uzun süre seyahat ediyor. Geçen yılki verilerle kıyaslandığında, 3 olan seyahat sayısı bu yıl 4 e, yolculuk başına düşen gün sayısı ise 5 günden 7 güne çıktı.
Çinli seyahat severler, seyahat başına çok sayıda şehri ziyaret ediyor ve 80'den fazlası sadece tek bir şehirde kalmayacaklarını söylüyor.
2016'da Çinli seyahat severler gelirlerinin 28'ini uluslararası seyahate ayırdılar. Bu rakam bir önceki yıla göre 3 arttı. 90'lar kuşağı ise, gelirlerinin 35'ini seyahate ayırarak en çok para harcayan grup oldu.
1960'larda doğan Çinli seyahat severler bile, ucuz ve kolay seyahat trendinden etkilenerek daha özgür uluslararası seyahatleri tercih etmeye başladı. 1960'larda doğanların 21'i önümüzdeki dönemlerde sırt çantasıyla seyahat edeceklerini söylüyor.
Rapora göre, son 12 ayda Çinli turistlerin 82'si Asya Pasifik i (APAC) ziyaret etmiş olmalarına rağmen, Avrupa ve Amerika'ya yapılan uzun mesafeli yolculuklara daha fazla ilgi göstermeye başladı.
Son 12 ay içinde Avrupa ya seyahat eden Çinli turist sayısı, bir önceki yıla göre 25; Amerika yı ziyaret edenlerin sayısı ise 11 oranında arttı. Bu destinasyonlar, 80'lerden sonra doğanlar arasında popüler hale geldi ve son 12 ay içinde bu yaş grubunda yer alan seyahat severlerin 42'si Avrupa'yı, 29'u ise Amerika'yı ziyaret etti. Çinli konuklar tarafından daha az rağbet görse de Latin Amerika da talep görme anlamında son 12 ay içinde ciddi bir büyüme gösterdi ve buradaki işletme sahipleri Çinli konuklarda 21'lik bir artış gözlemledi.
Sonuçlara göre Çinli seyahat severler, daha maceracı bir hale de geliyor. Çinli seyahat severlerin 50'si sırt çantalı gezi deneyimine açık olduklarını söylerken; 37'si de kültürel ve geleneksel grup turları tatillerinde daha az yer almayı tercih ettiklerini ifade ediyor. Benzer şekilde, alışveriş de artık Çinli turistler için eskisi kadar cazip değil. Alışveriş önceliği bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 oranında düşerken; güzel bir yemek (55), dinlenme ve rahatlama faaliyetleri (41) artık tatil önceliklerinin en üst sıralarda yer alıyor.
Çinli turistlerin hem sayı hem de harcama güçleri bakımından çok büyük bir büyüme potansiyele sahip olduğunu ifade eden Hotels.com™
markası Asya Pasifik ve Latin Amerika dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abhiram Chowdhry açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“2016'da yurt dışına seyahat eden Çinli turist sayısı, 2015 e göre 4 arttı ve bu sayı 122 milyon¹ oldu. Bu turist sayısı, CITM'yi ilk yayınladığımız yıl olan 2011 ile kıyaslandığında ise 74 lük bir artış görülüyor. 2016'da nüfusun sadece yüzde 10'unun² pasaportu olmasına rağmen Çin, uluslararası turist bakımından birçok ülke için en büyük kaynak olmuştur.
Çinli turistlerin sayısı arttıkça, kendilerinin seyahatten olan beklentileri de seyahatlerin daha yeni, macera dolu ve daha çeşitli olması yönünde artıyor. Hotels.com,
Çinli turistlerin 'her şeyin daha fazlası nesli anlayışını ve seyahat beklentilerini yüzbinlerce kaliteli konaklama seçeneği ile tek bir telefon tuşuna basarak karşılamalarını sağlamaktan dolayı gurur duyuyor. ''
En çok talep gören hizmetler ile seyahat isteklerine baktığımız zaman ise Çinli seyahat severler yabancı ülke ziyaretlerinde en çok şunları arıyor:
Otellerde sunulan UnionPay gibi ödeme imkanları, Çinli tüketicilerin gözünde önem derecesine göre ikinci sırada. Şu anda otellerin sadece 18'i bu imkanları sunuyor ve önümüzdeki 12 ay içinde bu konuda bir teklif sunmayı planlayanların oranı da yalnızca 18.
Kurum içinde Mandarince konuşan personelin olması turistler için bir numaralı sırada yer alıyor. Ancak otellerin sadece 17'si şu anda bu hizmeti sunuyor; 17'si de önümüzdeki 12 ay içinde bu hizmeti verebilmek için bir planlama yapıyor.
Otel bünyesinde yer alan Çin restoranları, turistler için beşinci sırada yer alıyor. Ancak tesislerin yalnızca 7'si şu anda bu hizmeti sunuyor. Önümüzdeki 12 ay içinde de 13'lük bir oran bu hizmeti sağlama niyetinde.
Çince ye tercüme edilmiş seyahat rehberleri ise turistler için dördüncü sırada yer alıyor. Ancak oteller için bu konu öncelikler anlamına daha alt sıralarda yer alıyor. Şu anda bu hizmeti tesislerin 18 i verirken, sadece 21 i ilerleyen dönemde bu hizmeti vermeyi planlanıyor.
¹ Çin Ulusal Turizm İdaresi
² Çin Ulusal Turizm İdaresi
2017 seyahat kişilikleri
Ayrıntıcı Gezginler (30)
70'lerde doğanlar aradan geçen onlarca yıl boyunca Çin'de yaşanan büyük bir değişime, seyahati hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak gören ve daha enerjik olan 90'lar kuşağının kendini şımartma fırsatı bulduğu zamanlara tanık oldu. Gelecekte bu grup, ekonomik turlar, macera turları, tek bir sırt çantası ile yapılan turlar ve lüks turlar gibi daha özel seyahatler yapmaya eğilimliler.
Bu grubun seyahat harcamaları son 12 ay içinde 15 oranında arttı ve bu grup gelirlerinin 26'sını seyahatlere ayırdı. Uzun vadeli seyahat eğilimleri ile bu grupta yer alanlar, gelecekte daha fazla Asya-Pasifik (APAC), Avrupa ve Amerika seyahatleri yapmayı umuyorlar.
Kendini Şımartanlar (9)
80'ler kuşağının seyahat tercihi çoğunlukla temalı ve ekonomik turlar oldu.
Son 12 ayda, bu grup gelirlerinin 27'sini seyahat amaçlı harcadı ve günlük seyahat masrafları da 16 oranında arttı. Bu grupta yer alanların çoğunluğu ise (60) önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla seyahat etmeyi düşünüyor.
Temkinli Birleştiriciler (30)
Çoğunlukla 60'lı ve 70'li yıllarda doğanlardan oluşan bu grup aile kavramının bilincinde ve buna uygun şehirlere seyahat etmeyi tercih ediyor.
Son 12 ay içinde gelirlerinin 28'ini seyahate harcadılar ve ortalama günlük harcamalarını da 9 oranında artırdılar. Gelecek 12 ayda yarıdan fazlası ( 57) daha fazla harcama niyetinde.
Özlü Keyif İsteyenler (17)
Y kuşağı gelirlerinin 29'unu seyahate harcama eğiliminde. Gelecek 12 ay içinde yarısından fazlası (60) daha fazla seyahat etmek istiyor.
Deneyim Meraklıları (14)
80 li ve 90'lı yıllarda doğanlardan oluşan bu grup, seyahat etmeyi gerçeklikten kaçmak ve sınırlarını zorlamak olarak görüyor. Sırt çantalı gezileri, temalı turları veya eko turları gibi seyahat deneyimlerini tercih ediyorlar.
Son 12 ay içinde gelirlerinin 29'unu seyahate ayırdılar. Gelecek 12 ay içinde ise yarıdan fazlası (61) seyahat için daha fazla harcama yapmak niyetinde.
(Araştırma, Hotels.com
'un kendi verileri ve diğer üçüncü grup araştırmaları ile dünya genelinde 3 binden fazla Çinli uluslararası seyahat sever ve 3 bin 800'in üzerinde konaklama ortağından gelen verileri birleştiriyor.)