Teröre karşı ortak iradeyle karşı durulması gerekiyor

İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen terör saldırısını kınayan Bakan Numan Kurtulmuş;'küresel bir sorun haline gelen terör, ortak düşman halini almıştır. Yapılması gereken ortak ve kararlı bir iradeyle teröre karşı durmaktır' dedi.