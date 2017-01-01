Teröre karşı ortak iradeyle karşı durulması gerekiyor
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen terör saldırısını kınayan Bakan Numan Kurtulmuş;'küresel bir sorun haline gelen terör, ortak düşman halini almıştır. Yapılması gereken ortak ve kararlı bir iradeyle teröre karşı durmaktır' dedi.
18 Ağustos 2017 Cuma
- İspanya'nın Barcelona şehrinde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklama yapan Katalan Hükümeti saldırıda 13 kişinin öldüğünü en az 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından silahlı iki kişinin bir Türk restoranına girdirdiği belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Barcelona da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir açıklama yayımladı.
Bakan Kurtulmuş un açıklamasında;“İspanya nın Barcelona şehrinde düzenlenen hunhar saldırıyı şiddetle kınıyor, terör saldırısında yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Her zaman vurguladığımız gibi, küresel bir sorun haline gelen terör, ortak düşman halini almıştır. Bu insanlık dışı saldırılar millet, ırk ve ülke ayırmaksızın; inanç, ideoloji tanımaksızın, bütün insanlığı hedef almaktadır. Adı ne olursa olsun, amacını ne olarak ifade ederse etsin; terör terördür. İnsanı hedef alan elleri kanlı bu örgütülerle istisnasız mücadele edilmelidir. Yapılması gereken, bu ortak düşmana karşı kararlı ve bilinçli olarak, ortak iradeyle karşı durmaktır.' ifadelerine yer verdi.
Terör saldırılarında vatandaşlarını kaybetmiş ve terörün acısını en derinden hissetmiş bir millet ve hükûmet olarak, İspanya yı en iyi anlayan ülkelerden biriyiz. Bu çirkin terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine ve İspanyol halkına en içten taziye dileklerimi iletiyorum. ''
Kaynak: turizmhaberleri.com