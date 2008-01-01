İzmir Rus girişimcilerin akınına uğradı
Türk-Rus ilişkilerinde yeni dönem İzmir'de başlıyor. 86. İEF'nin 'partneri' Ruslar, iş dünyası temsilcilerinden oluşan 300 kişinin üzerinde kalabalık bir heyetle İzmir'e geldi.
18 Ağustos 2017 Cuma
- 86. İEF açılış töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında, 26 ülkenin temsilcileri ile 16 ülkenin bakan ve bakan yardımcıları katıldı. DEİK'in düzenlediği Türkiye-Rusya İş Forumu toplantısı, adeta Rus girişimcilerin akınına uğradı. Ruslarla ilk anlaşmayı İzmirli otomotiv tedarikçisi Tiryakiler imzaladı. Bu arada Türk Eximbank ile Japon Nexi arasında da işbirliği anlaşması da yine İzmir'de imzalandı.
86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın resmi açılış töreni öncesi düzenlenen basın toplantısına ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, partner ülke Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'la birlikte toplam 26 ülkeden çoğunluğunu bakan ve bakan yardımcılarının oluşturduğu temsilciler katıldı. Basın toplantısının ardından Ticari ve Ekonomik İşbirliği'nde Yeni Dönem Başlığı' altında Türkiye-Rusya İş Forumu düzenlendi.
Rusya ile çıtayı yükselttik
Geçtiğimiz yıl İEF'de görülen sıçramanın ardından bu sene Rusya Federasyonu'nun partner ülke olarak katılımıyla çıtanın biraz daha yükseldiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, enerji ana temasıyla düzenlenen fuara yerli ve yabancı çok sayıda güçlü firmanın katılım gösterdiğine de dikkat çekerek, 'Bunda enerji sektörünün güçlü oyuncularından Rusya'nın büyük etkisi var' dedi.
Tarihinde hep ilkleri barındıran İzmir Enternasyonal Fuarı'nın eğlence, kültür sanat boyutuyla da dünya çapında etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirterek şunları kaydetti:
'Türkiye Cumhuriyeti ile özdeş olan İzmir Enternasyonal Fuarı, sıradan bir fuar organizasyonu değildir. Atatürk'ün miraslarından biri olarak gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki fuarımız uzun yıllar başarıdan başarıya koşacaktır. Çünkü temelinde Türkiye Cumhuriyeti var. Biz de Ulu Önderimizin 'İzmir'de fuarlar kurun, sergiler açın' talimatını yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Böylesi bir organizasyonda desteklerini esirgemeyen tüm bakanlarımıza bürokrasiye, iş alemine tüm emeği geçenlere İzmirli hemşerilerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.'
Başkan Kocaoğlu, 'Partner Ülke' Rusya ve 'Onur Konuğu' il Muğla ile birlikte 86. İEF Ana Sponsoru Folkart ve İnovasyon Sponsoru Vestel'e de ayrıca teşekkür etti.
Türk-Rus ilişkilerinde yeni dönem İzmir'de başlıyor
Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Novak, 1934 yılından beri İzmir Fuarı'nın uluslararası statüye sahip olduğunu ve hala dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak öne çıktığını vurgulayarak İzmir'in iki ülke arasındaki 'doğrudan dialog' için çok ideal bir yer olduğunu söyledi.
Konuk Bakan, 'Türkiye-Rusya'nın çok önemli bir ortağıdır. Bu yılın ilk yarısında ticaret hacmimiz yüzde 28 oranında arttı. İş konseyleri anlamında önemli çalışmalar yapılıyor. Bu fuar, iş çevrelerinin temaslarını geliştirmeleri açısından çok önemli bir platform. Aynı zamanda Rusya Federasyonu'na partner ülke statüsü verildiği için de çok teşekkür ediyoruz. Biz bu fuara, çoğunluğunu iş dünyasının temsilcilerinin oluşturduğu 300 kişinin üzerinde bir heyetle katılıyoruz. Tataristan heyeti de birçok üyeyle burada yer alıyor. Rusya 1000 m² üzerinde bir alanda önemli kuruluşlarıyla temsil ediliyor. Herkesi Rusya pavyonunu ziyaret etmeye bekliyoruz. Birçok şirketin temsilcileriyle buraya geldik. Türk işadamlarıyla işbirliği yapmak istiyoruz. 86. İEF'nin verimli geçmesini, somut sonuçlar elde edilmesini diliyorum' dedi.
500 Türk, 250 Rus işadamı buluşacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Federasyonu'nun partner ülke olarak fuarda yer almasının önemini vurgulayarak, 'Burada 500'ün üzerindeki Türk işadamı, 250 civarında Rus iş dünyası temsilcisiyle bir araya geleceğiz. Bu iş forumuyla İzmir'in o canlı ruhunu aramızdaki ilişkilere kazandıracağız. Türkiye ile Rusya birbirinin asla rakibi değildir ama birbirini tamamlama anlamında çok önemli imkanlara sahiptirler. Birlikte yakalayabileceğimiz fırsatlar var' diye konuştu. İzmir'de binlerce yıldır ticaret kültürünün varlığını gösterdiğinin altını çizen Bakan Zeybekçi, 'İzmir Avrupa ile Asya'nın buluştuğu, İpek Yolu'nun denize ilk ulaştığı liman olmuştur. Bu özelliğin kısa sürede bütün misafirlerimiz tarafından fark edileceğine inanıyorum' dedi.
Bakan Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin G 20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu ve 2016 yılında yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen yüksek büyüme oranları yakaladığını da belirterek, şöyle devam etti:
'Türkiye fırsatlar ülkesidir. Enerji teknolojileri alanında en çok yatırım yapılan ülkelerden biri olacaktır. Haberleşme, savunma tarım inşaat gibi sektörler için fırsatlar ülkesi olacaktır. Bu sene fuarın teması inovasyon ve enerji. Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı İzmir'de bu temanın gündeme gelmesi önemli. Bu yıl ülkemizin hızla büyüyen enerji sektöründeki potansiyelini dünyaya anlattığı bir yıl olacaktır. Bu sene itibariyle enerji alanında çok büyük yatırımların başlayıp hayata geçtiğini göreceğiz.'
Dış ticarette Türk-Japon işbirliği
Basın toplantısının ardından Türk Eximbank ile Japon Nexi arasında yapılan anlaşmanın imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile NEXI'nin Avrupa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Afrika Baş Temsilcisi Masaru Kanke imzaladı.
Japon resmi ihracat destek kuruluşu NEXI ile imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, iki kuruluş arasındaki işbirliğinin artırılması, Türkiye ve Japonya firmalarının mevcut ve potansiyel pazarlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunulması, ekonomik, ticari ve hukuki konularda bilgi paylaşımı amaçlanıyor. Ayrıca bu anlaşma ile Türkiye ve Japonya firmalarının üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere ilişkin iki ihracat kredi kuruluşunun ortak sigorta, finansman ve reasürans destekleri sağlamasının önü açılacak.
Türkiye-Rusya İş Forumu
İzmir Enternasyonal Fuarı, 250'si işadamlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik bir heyetle adeta İzmir'e çıkarma yapan Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında ticari ilişkiler anlamında da önemli bir buluşma noktası oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla Ticari ve Ekonomik İşbirliği'nde Yeni Dönem Başlığı' altında Türkiye-Rusya İş Forumu düzenlendi. Başta enerji, sanayi, inovasyon, turizm, tarım sektörleri olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Rus firmalarının temsilcileri Türk işadamlarıyla bir araya geldi.
Ruslarla ilk anlaşmayı otomotivciler yaptı
İzmir'e adeta çıkarma yapan Rus işadamlarıyla Türk girişimciler arasındaki görüşmelerin ilk önemli meyvesi, otomotiv sektöründe alındı. Türk otomotiv tedarik sanayinin önde gelen firmalarından İzmirli Tiryakilar Grubu, Rusya'nın dev kamyon üreticisi Kamaz firması ile 86. İEF'nin açılış töreninden önce bir araya gelerek, Tataristan Cumhuriyeti'nde ortak kardan mili üretim tesisi kurulması için iyi niyet anlaşması imzaladı.
Kaynak: turizmhaberleri.com