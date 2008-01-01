İzmir Rus girişimcilerin akınına uğradı

Türk-Rus ilişkilerinde yeni dönem İzmir'de başlıyor. 86. İEF'nin 'partneri' Ruslar, iş dünyası temsilcilerinden oluşan 300 kişinin üzerinde kalabalık bir heyetle İzmir'e geldi.