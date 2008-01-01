Arnavutluk'a Gelen Yabancı Turistlerde Artış
Arnavutluk İstatistik Kurumuna göre yaz tatillerini geçirmek için Arnavutluk'a gelen yabancı vatandaşların sayısı bu yılın ilk yarısında 2,4 kat arttı.
18 Ağustos 2017 Cuma
- Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, yabancı turist sayısı, gecen yıl ayni dönemde 230 bin kişiyle karşılaştırıldığında 562 bin kişiye yükseldi. İstatistikler, Haziran ayında turist zirvelerinin başlangıcını, 195 bin yabancı tatil yapanın Arnavutluk'a girdiğini gösteriyor. 2016'da Arnavutluk Merkez Bankasına göre, Arnavutluk ekonomisine yaklaşık 1,5 milyar Avroya turizmden gelirler oldu; bu rakam da ulusal üretimin yüzde 15'ine eşittir
Kaynak: turizmhaberleri.com