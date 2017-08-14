Antalya AKEV Üniversitesi'nde Kayıt Heyecanı

2015 yılında kurulan Antalya AKEV Üniversitesi (Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi) 14.08.2017 Pazartesi itibari ile ilk öğrencilerine kavuştu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

2017 yılında yapılan LYS'de yeni açılan Vakıf Üniversiteleri arasında en çok tercih edilen Üniversitelerden biri olan Antalya AKEV Üniversitesi; dinamik ve eğitim gönüllüsü Akademik Kadrosu ile dikkat çekerken Üniversitede tüm hafta boyunca kayıt heyecanı yaşandı.25 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Ek Yerleştirmelerde tercih yapacak olan ve kayıtlı bulunan tüm öğrencilerine mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı sözü veren AKEV Üniversitesi;sloganıyla eğitim hayatına “İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda '' bulunan 12 bölümü ile başlıyor.Geniş bilgi ve iletişim için: