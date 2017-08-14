Antalya AKEV Üniversitesi'nde Kayıt Heyecanı
2015 yılında kurulan Antalya AKEV Üniversitesi (Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi) 14.08.2017 Pazartesi itibari ile ilk öğrencilerine kavuştu.
18 Ağustos 2017 Cuma
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
2017 yılında yapılan LYS'de yeni açılan Vakıf Üniversiteleri arasında en çok tercih edilen Üniversitelerden biri olan Antalya AKEV Üniversitesi; dinamik ve eğitim gönüllüsü Akademik Kadrosu ile dikkat çekerken Üniversitede tüm hafta boyunca kayıt heyecanı yaşandı. DÜNYAYI DEĞİŞTİRENLER AKEV'DE YETİŞİR
25 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Ek Yerleştirmelerde tercih yapacak olan ve kayıtlı bulunan tüm öğrencilerine mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı sözü veren AKEV Üniversitesi; “Dünyayı Değiştirenler AKEV'de Yetişir ''
sloganıyla eğitim hayatına “İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda '' bulunan 12 bölümü ile başlıyor.
Geniş bilgi ve iletişim için: www.akev.edu.tr/tr Telefon: 444 1 264 e-mail: info@akev.edu.tr
Adres: Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik/ANTALYA Kaynak: turizmhaberleri.com