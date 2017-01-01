Boğaçayı Projesi'ne Cumhurbaşkanı imzası

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı Projesi içinde yer alan Hazine'ye ait arazilerin proje esaslı mülkiyet satışına izin veren kararnamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını açıkladı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi - Boğaçayı Projesi nin içinde yer alan Hazine ye ait arazilerin, Maliye Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından proje esaslı mülkiyet satışına izin veren kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Boğaçayı Projemize Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla artık nihai nokta kondu. Hayırlı olsun.' dedi.
Söz konusu mülkiyet satışları Boğaçayı Projesi nin finansmanında kullanılacak.



Kaynak: turizmhaberleri.com

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BOĞAÇAYI PROJESİ'NE CUMHURBAŞKANI İMZASI
          
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