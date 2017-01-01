Boğaçayı Projesi'ne Cumhurbaşkanı imzası

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı Projesi içinde yer alan Hazine'ye ait arazilerin proje esaslı mülkiyet satışına izin veren kararnamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını açıkladı.