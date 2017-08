Uzm. Dr. Sinan İbiş yazıyor: Medikal Turizmde Riskler...

Türkiye'de uzun yıllardır Medikal Turizm alanındaki öncü çalışmaları ile tanınan Uzm. Dr. Sinan İbiş; uluslararası etikler, prosedür, yasal ve medikal riskler, doğru bilgilendirme gibi çok önemli başlıklarla Medikal Turizmi değerlendiriyor.

Hastaların geniş yelpazedeki prosedürleri elde etmek için seyahat ettiği uluslararası hedeflerin listesi giderek artıyor ve bu hedefler olası komplikasyonlara veya diğer olumsuz sonuçlara göre düşük riskten yüksek riske doğru sıralanırlar. Bu nedenle potansiyel komplikasyonlar ve herhangi bir medikal prosedürden önce onları nasıl minimize edeceğiniz hakkında uluslararası doktorla açıkça konuşmak hayati önem taşır. Her ülkenin kendi lisans ve sertifikasyon protokolleri olduğundan, hastaneler ve hekimler açısından çeşitli standartlar bir sorun teşkil edebilir. Hedef ülke protokolleri hakkında daha fazla şey bilinmelidir ve yurtdışına çıkmak için son bir karar vermeden önce tüm potansiyel riskler hesaba katılmalıdır.Medikal turizm, sağlık hizmeti veya hastane kaynaklı enfeksiyonlar olarak da bilinen nozokomiyal enfeksiyon riskini artırır. Örneğin, iğneler hastalar arasında tekrar kullanılırsa veya diğer güvensiz enjeksiyon uygulamaları meydana gelirse, hepatit ve HIV gibi ciddi enfeksiyonlar bulaşabilir. Çoklu dirence sahip organizmalarla oluşan enfeksiyonlar, nörovirusların yayılması (akut gastroenteritin yaygın nedeni) ve kozmetik cerrahi sonrası mikobakteriyel enfeksiyonlar medikal risklerin nedenleri olarak gösterilmiştir.Tıbbi bakım aramak için sınırları aşan hastalar potansiyel olarak normalde karşılaşmayacakları enfeksiyonlara maruz kalırlar ve böylece eve döndüklerinde bir halk sağlığı riski oluştururlar.Son yirmi yılda “nakil turizmi“ olarak adlandırılan bir artış da takip edilmektedir ve diğer nakil hastalarıyla karşılaştırıldığında, nakil yaptıran medikal turistler arasında kritik bulaşıcı komplikasyonlar ve operasyon sonrası doku reddi sıklığının daha yüksek görüldüğü belirtilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde kan mevcudu çoğunlukla ücretli bağışçılardan gelir ve yeterince taranamayabilir, bu da ek olarak hastaları tehlikeye atabilir.Cerrahi operasyonlardan sonra uzun mesafelerde yolculuk yapmak, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Bu beklenmeyen olayların riski; bol su içmek, otururken bacak egzersizi yapmak ve uzun bir uçak yolculuğunda her 2-3 saatte bir yürüyüş yapmak suretiyle azaltılabilir. Medikal varis çorapları ve pıhtılaşma önleyici ilaçlar, yüksek riskli hastalar için reçete edilebilir.Hasta özerkliği ve bilgilendirilmiş onam, her ikisi de biyoetik olmanın temel taşını temsil eder, bu bazen medikal turistler hakkında bir konuyla ilgili olabilir. Medikal turizm bağlamında bilgilendirilme ve onam, web sitelerindeki belirsiz veya eksik bilgiler, tedavi için doğru olmayan sağlık kuruluşu ve hekimi ile tedavi ye başlamak, başarı oranları ve bakım kalitesiyle ilgili gerçekçi bilgi edinememek sıklıkla yaşanan sorunlardır.İdeal koşullar altında dahi, medikal işlemler için bilgilendirilmiş onam almak genellikle zordur. Uluslararası boyut bu endişeleri daha da artırmaktadır. Sınırlı sağlık okuryazarlığı doğru bilgiye yetersiz erişim ile birleşince, hastaların medikal turizm hakkında kapsamlı bir şekilde karar verme yetersizliğine ve sonuçta başka bir ülkede sağlık aramaya yönelik riskleri kabul etmemesine neden olabilir.Ayrıca ülkeler farklı tıp etiği standartlarına sahip olabilirler. Örneğin, bir ülkede (kök hücre tedavisi gibi) deneysel olarak kabul edilen bir terapi, diğer ülkelerdeki medikal turistler için özel bakım kurumlarında yaygın olarak kullanılabilir. Benzer şekilde, organ nakilleri veya tüp bebek uygulamaları ile ilgili tıbbi etikler genellikle ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Sorunlar ortaya çıkarsa, hastalar yanlış tedavi davalarında çoklu yetki sınırları içermesi ve hangi kanunların uygulanması gerektiği konusunda netlik eksikliği nedeniyle tazminat talep etme fırsatı bulabilir. Bu konularda geçerli hukuki çözümlerin oluşturulması da oldukça zordur.