Hüsnü Gümüş yazıyor: Sanat, Kültür ve Doğa buluşması

Edremit Güre ve Altınoluk'ta gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerine katılan yazarımız Hüsnü Gümüş; bölgeden izlenimlerini aktarırken ufuk açan önerilerini de paylaşıyor.