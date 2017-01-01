Hüsnü Gümüş yazıyor: Sanat, Kültür ve Doğa buluşması

20 Ağustos 2017 Pazar
- HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com-
Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi
“Yaşama Sevinci Tuşlarla Buluşunca '' başlığı ile yayınladığımız Piyano sanatçımız Gülsin Onay'ın Ayvalık konseri ile başladığımız sanat günleri tüm hızı ile devam ediyor. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=32015) Güre ve Altınoluk'ta
Bugün dostlarla sanat, kültür ve doğa ile dolu bir gün geçirdik. Güre'de Sarıkız Kazdağları Etnografya Galerisini ziyaret ettik. Edremit Körfezine tatile başlamadan önce görülmesi ve gezi planlarının bu izlenimlerle yapılması için tavsiye edilen Sarıkız Kazdağları Etnografya Galerisini tekrar gezmek ve yenilikleri görmek fırsatını elde ettik. Galeriyi yöreye kazandıran Bostancıoğlu Ailesinin yöredeki sanat faaliyetleri ve diğer etkinliklere erdikleri destek de gerçekten takdirlerin ötesinde bir anlam taşıyor.
Altınoluk'ta 100 önce Abdullah Efendi'nin çocukları ve torunlarının piyano ve keman dersleri aldığı, klasik müzik dinletilerinin düzenlendiği tarihi konağın bahçesinde, Antandros Derneği'nde, Arp Sanatçımız Gizem AKSOY ve Flüt Sanatçımız Sonat SÖZERİ'yi dinlemenin mutluluğunu yaşadık.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarınca hazırlanan dizinin bir parçası olan Antik Çağlardan ve Anadolu topraklarından izler taşıyan Arp ve Flüt'ün nadir olarak bir araya geldiği program sırasında devam eden Antandros Antik Kenti kazıları için özellikle manevi anlamda önemli destek sağlayan etkinlikler için Edremit Ticaret Odası'na, tüm destekleyicilere ve Antandros Derneği'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. www.antandros.org
Edremit Belediyesi ve Kazı Ekibi ile sürekli eşgüdüm haline olduklarını belirten Dernek Başkanımız, aynı zamanda gelecek dönemde Abdullah Efendi Konağı'nın Kültür Evi olarak onarımına başlanılacağını; Mayıs Ayında düzenlenen seminere katılamayan Castro Belediye Başkanı'nın Eylül Ayında Edremit'te olacağını, Kazı Merkezi'nin yeni yerine taşınacağı gibi müjdeleri, projeleri paylaştı. Kültürel Gelişim Bölgesi
Bakanlıkta göreve başladığımda bugünkü gelişmeleri hazırlayan 6/12209 sayılı Kararname yürürlüğe girmişti ve bizler de o kapsamda uzman olarak atanmıştık. O Kararda belirlenen Turizm Gelişim Bölgesi'nin bugün Kültürel Etkinliklerin yoğun olduğu yeni bir kimlik kazandığını görüyoruz.
Özellikle Ege Kıyısındaki tüm merkezlerimizde her alanda seçkin sanatçılarımızın yer aldığı, müzik ağırlıklı sanat etkinliklerinin yoğun bir ilgi ile izlendiğini görüyor, katılmaya ve aktarmaya çalışıyoruz.
Ziyaretçileri ihtiyaçlarına göre yeni üretimler yapılması için Türetici olarak gören bir anlayışın geliştiğini paylaşmıştık. Tatilcilerin etkinliklere gösterdikleri yoğun ilgi bunu kanıtlıyor. Turizmin kültür ekonomisinin en önemli destekleyicisi olduğunu yaşayarak da görüyoruz. www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3380
Bu bağlamda Körfezde turizmin ve kültürün gelişimi için destek veren yerel yönetimlere Alan Yönetimi Başkanlığı oluşturulması ve Ankara örneğinde olduğu gibi Ticaret Odası bünyesinde Ziyaretçi ve Kongre Bürosu kurulmasını önermek istiyorum. Kazdağlarının Özgünlüğü
Dostlarla paylaştığımız bu güzel günde her yörede Kazdağları'nın özgünlüğünü hissettik. Özellikle endemik bitkileri, Çam ve Köknar ağaçlarının hikayelerini, toplumlar arasında gelişen dostlukları dinledik.
Zengin kültürel ve doğal zenginlik içerisinde ZEYTİN yerine Olive kullanmanın EKOFEST'ler EKOGARDEN lar gibi sadece İngilizce bilenlere hitap benzeri ifadelerin yerindeliğini gündeme taşımak istiyorum.
ÇAĞDAŞ Grubunun başlattığı etkinlikte yetişen çiçeklerin de Türkiye'nin endemik bitkilerini barındıran Kazdağları'nın bitki örtüsü içerisinde yer aldığını duyurmak istedim.
ÇAĞDAŞ Gurubuna Yaşanabilir bir dünya oluşturmak için “ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları '' korusunda adımıza dikilen 1 ağaçla bizi de ortak ettiği bu anlamlı çaba için şükranlarımızı iletiyoruz.
Gazetemizde Antandros Kenti Kazıları ile ilgili olarak yer alan yazılar: www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1646 www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=28189 www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3278 www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3424 www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=32116 www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3548 Kaynak: turizmhaberleri.com