Antalya AKEV Üniversitesi öğrenci almaya devam ediyor

Antalya AKEV Üniversitesi'nin ek kontenjan tercihleri; 25 Ağustos–5 Eylül 2017” tarihlerinde, kayıt işlemleri ise “13 Eylül–19 Eylül tarihleri arasında yapılacak.