Antalya AKEV Üniversitesi öğrenci almaya devam ediyor
Antalya AKEV Üniversitesi'nin ek kontenjan tercihleri; 25 Ağustos–5 Eylül 2017” tarihlerinde, kayıt işlemleri ise “13 Eylül–19 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
20 Ağustos 2017 Pazar
- 2015 yılında kurulan Antalya AKEV Üniversitesi (Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi) öğrenci almaya devam ediyor.
Antalya AKEV Üniversitesi (Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; bölümler, burslu eğitim koşulları, geçişler gibi başlıklarda şu detay bilgiler aktarıldı.
Üniversitemizi ek kontenjanda tercih etmek isteyen öğrenciler için tercihler “25 Ağustos – 5 Eylül 2017 '' tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise “13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.
Üniversitemize “Tam Burslu '' olarak yerleşen öğrencilerimiz hiç bir ücret ödemeden doğrudan Üniversitemize gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Üniversitemizin Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Grafik Tasarımı, İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon ve Sosyal Hizmetler ön lisans programlarını “ 50 Burslu '' kazanan öğrencilerimiz yıllık 7.000 TL (Yedi Bin Türk Lirası) eğitim ücreti ödeyecektir.
Üniversitemizin söz konusu ön lisans programlarını “ 75 Burslu '' kazanan öğrencilerimiz ise yıllık sadece 3.500 TL (Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası) eğitim ücreti ödeyecektir.
Üniversitemizin “İşletme, Sosyoloji, İletişim Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema, Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans bölümlerine 50 burslu yerleşen öğrencilerimiz yıllık 14.000 TL ücret ödeyecektir.
Üniversitemizin “İşletme, Sosyoloji, İletişim Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema, Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans bölümlerine 75 burslu yerleşen öğrencilerimiz yıllık 7.000 TL ücret ödeyecektir.
Özellikle “Bankacılık ve Sigortacılık '' ön lisans programında öğrencilerimiz için yeterli sayıda 50 ve 75 bursluluk kontenjanı mevcuttur.
Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programından mezun olanlar öğrencilerimiz, başta bankalar olmak üzere her türlü finansal kuruluşta, sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde ve acentelerinde çalışabilecekleri gibi istedikleri takdirde kendi sigorta acentelerini de açabileceklerdir.
İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, inşaat sektöründeki her türlü kuruluşta görev alabileceği gibi Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Mimarlık gibi lisans bölümlerine de geçiş yapabilirler.
Mimari Restorasyon ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, mimarlık ofislerinde görev alabileceği gibi, Dikey Geçiş Sınavı ile Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık gibi lisans bölümlerine de geçiş yapabilirler.
Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, reklam, basın yayın grafik tasarımı web dizayn ile ilgili birimlerde görev alabilmekle birlikte, Grafik tasarımının lisans bölümüne, iletişim tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema gibi lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sosyal Hizmetler ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile Sosyoloji bölümüne geçiş yapabilir.
Üniversitemizin “İşletme, Sosyoloji, Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Tasarımı '' Lisans bölümlerine de siz değerli öğrencilerimizi bekliyoruz.
Kaynak: turizmhaberleri.com