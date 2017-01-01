TRAVEL CHANNEL 3 YIL TÜRKİYE'Yİ TANITACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Travel Channel arasında yapılan üç yıllık anlaşma çerçevesinde Türkiye tanıtım filmleri İngiltere ve Doğu, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerinde gösterilecek Travel Channel Türkiye'nin tari

20 Ağustos 2017 Pazar - Dünyada sadece seyahate odaklı tek televizyon kanalı olan Travel Channel Türkiye'nin tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerini tanıtmak için başlattığı program çekimlerini bitirdi. Sunuculuğunu Superman 1 ve 3 filmlerinde, BBC'nin ünlü dizisi Eastenders'da da oynayan, tiyatro kökenli Larry Lamb ve oğlu, İngiltere'nin tanınmış radyocularından George Lamb'ın yer aldığı çekimler için 10 kişilik profesyonel ekip 24 gün boyunca çekimler yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve organizasyonu ile yapılan çekimler kapsamında, İstanbul'da tarihi, kültürel alanlar ve alışveriş, İzmir de Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi; Denizli de UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Pamukkale nin simgelerinden Kleopatra havuzu, Antalya da Phaselis sit alanı, Nevşehir Kapadokya da balon turu, Ankara da Baharatçılar Pazarı, Ankara Kalesi, Beypazarı ziyareti ile Ordu'da eski şehir, Boztepe teleferiği 6 bölüm halinde izleyicilere anlatılacak. Üç yıl süresince yayınlanması planlanan programın Türkiye'nin uluslararası çapta tanıtımına doğrudan katkı sunması hedefleniyor.



'Turkey: A to B' adlı altı bölümlük programın yayınlanacağı Travel Channel 74 ülkede 22 dilde, 61,4 milyon üyeye yayın yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Travel Channel arasında yapılan üç yıllık bir anlaşma çerçevesinde Türkiye tanıtım filmleri İngiltere ve Doğu, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerinde gösterilecek.











