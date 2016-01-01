THY 2017 yılının ikinci çeyreğinde 189 mn USD Kar gerçekleştirdi
Türk Hava Yolları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 189 mn USD, ilk yarısında ise 17 milyon USD Esas Faaliyet Karı gerçekleştirmiştir.
21 Ağustos 2017 Pazartesi
- Bu çeyrekte yolcu gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre 5 artarak 2.2 milyar USD'ye; kargo gelirleri ise 29 artış ile 327 mn USD'ye; toplam gelirler ise 7 artış ile 2.6 milyar USD'ye ulaşmıştır. Yılın ilk yarısında ise 4.6 milyar USD toplam gelir elde edilmiştir.
2016 yılının ikinci yarısında başlanan gider tasarruf planına 2017 yılında da devam edilmiş olup, yılın ikinci çeyreğinde toplam operasyonel giderler 7 azalarak 2,5 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir. Türk Hava Yolları, birim giderlerde de geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşen 10'luk düşüş ile emsal hava yolları arasında en düşük birim gidere sahip hava yolu olma özelliğini sürdürmüştür. Ayrıca yakıt hariç birim giderlerde 13'lük önemli bir düşüş elde edilmiştir.
Global sektördeki yoğun rekabete, yakın coğrafyada yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara ve kurdaki dalgalanmalara rağmen, Türk Hava Yolları nakit yaratmaya devam etmiştir. FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar EBITDAR) 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 artarak 661 milyon ABD Doları seviyesinde, FAVKÖK marjı ise 12.3 puan artarak 25,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Yılın ilk yarısında açılan 5 yeni dış hat noktası ile birlikte toplam 120 ülkeye uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın filosundaki uçak sayısı da 228'i dar gövde, 93'ü geniş gövde ve 15'i kargo olmak üzere 336'ya ulaşmıştır.
Trafik sonuçlarına bakıldığında, 2016 yılının 4 üzerinde kapasite arz edilen 2017 yılının ikinci çeyreğinde turizmin canlanmaya başlaması ile beraber taşınan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 8.5 artarak 17.3 milyon olarak gerçekleşmiş, doluluk oranı ise 4.1 puan artışla 77.7 olmuştur. Gelirlerin önemli bir kısmının elde edildiği yurtdışı uçuşlarının yolcu doluluk oranı ise 4.5 puanlık artış ile 76.8'e yükselmiştir. İkinci çeyreğin operasyonel başarısının etkisiyle ilk yarıda 30.3 milyon yolcu taşınmış olup, yolcu doluluk oranı ise 2.4 puanlık artışla yüzde 76 olmuştur.
Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, son on yıldır yürütmekte olduğu güçlü büyüme eğilimini, kesintiye uğratmadan sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam etmektedir. 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 289 bin ton kargo taşıması yapılmış olup, kargo gelirleri bu çeyrekte yüzde 29 artarak 327 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Kargo uçak sayısındaki artış ve uçakların daha verimli kullanılması sonucu kargo uçakları ile üretilen kapasite artmaya ve kargo uçuş ağı genişlemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda 2016 yılının başlarında 55 olan kargo uçuş noktası, 2017'nin ikinci yarısında 65'e yükselmiştir.
Üst üste 9'uncu kez Skytrax tarafından 'Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' seçilen Türk Hava Yolları, bu yıl business sınıfı ikram kategorisine damgasını vurarak, 'En İyi Business Class İkram Servisi', 'En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu' ve 'En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı' ödüllerinin de sahibi oldu. Türk Hava Yolları kaliteli hizmet anlayışı ile başarılı çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir.
İştirakleri ile birlikte yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan, Türkiye'nin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan Türk Hava Yolları, global sektördeki rekabete, yakın coğrafyada yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara ve sektörü doğrudan etkileyen kur dalgalanmalarına rağmen; sahip olduğu coğrafi konum, network ağı, düşük maliyet yapısı gibi tüm rekabet avantajlarını en etkin şekilde kullanarak başarılı sonuçlar üretmeye; Türkiye'ye kazandırmaya ve dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olma hedefi doğrultusunda emin bir şekilde büyümeye devam etmektedir.
Kaynak: turizmhaberleri.com