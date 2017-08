Küresel Turizm Endüstrisinde 6 Seyahat Eğilimi

Dünya Turizm Örgütünün araştırmaları ve tavsiyelerini değerlendiren Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; küresel turizm endüstrisinde 2017 ve sonrasında izlenecek altı trendi yazdı...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Bir yıl başarılı olan şey, bir sonraki aşamada işe yaramayabilir ve bu gerçek küresel olarak değişen bir endüstrideki ticaretin doğal bir parçasıdır. Seyahat endüstrisindeki eğilimleri tespit etmek için tur ve etkinlik sağlayıcıları kullanılır ve incelenir.Dünya Turizm Örgütünün her yıl olduğu gibi 2016 Trendler Raporu da sektöre rehberlik etmiştir ve bu rapordaki önemli bilgiler birçok uzmanın seyahat şirketleri ile güncel kalmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu raporun içeriği aynı zamanda 2017 yılının küresel turizm endüstrisi içinde sektör temsilcilerine önemli bir referans ta olmuştur. Dünya Turizm Örgütünün araştırmalarına ve tavsiyelerine göre turizm endüstrisinde 2017 ve sonrasında izlenecek altı trend var.1980 kuşağı turizme katılım ve verimlilik açısından yaş olarak en geniş ve en önemli jenerasyondur. Mevcut gelirleri ile en genç nesillerdir ve turizme katılımları her sene belirgin artış göstermektedir. Görev ve meslekleri gereği elde ettikleri statüler onlara seyahat ve turizm liderleri olma imkanını da sağlamaktadır. Ayrıca karar vermede liderlik bu kuşağın elindedir. Yeni yılın en büyük trend ve zevklerinin neler olacağına karar vermeye yardımcı oluyorlar ve tam olarak ne istediklerini, nasıl istediklerini elde etmekten çekinmiyorlar. Seyahat planlarken, 1.000 yıllık seyahat seçeneklerini günümüz için elverişli hale getirmek için kullanılırlar. Gezi ve turlarının online olarak araştırılabilmesini, rezervasyon edilebilmesini istiyorlar. Şimdiye kadarki en büyük nesil olarak, bu müşteri kitlesi potansiyel müşteri kitlenizin en hayati parçasıdır. Bu yaş grubu önümüzdeki birkaç yıl içinde de seyahat pazarının en büyük ve en değerli müşterileri olacaktır. 1980 kuşağının 2020 yılına kadar 2013 yılından yüzde 47 daha fazla uluslararası geziye katılacağı tahmin ediliyor.2. trend heyecan dolu aktiviteler içeren macera seyahatidir. Bu deneyimler “Afrika'da safari, Meksika ya da Avustralya'da balina köpekbalığı ile yüzme ya da İsviçre Alpleri 'nde yürüyüş“ gibi seyahatleri içerebilir. istatistiklere göre macera seyahati için müşterilerin demografik bilgileri özellikle Afrika'da (yüzde 57) bulunmuştur. Macera seyahatlerini bayanların tercihi ise yüzde 53 ile yüzde 47 arasında değişim göstermiştir. Kuzey ve Güney Amerika, müşterilerin en çok tercih ettikleri macera hedefleridir. Müşteriler arasında kişiselleştirilmiş deneyimlere ve sert macera konularına hızla artan bir ilgi görülmüştür. 2016 'da otantik macera gezileri moda haline gelmiştir. Turistler için macera seyahatleri popüler bir amaç olarak ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle 1980 kuşağı endüstride lider olarak sahne alıyor. Önümüzdeki takvimde safari, doğa yürüyüşü, bisikletçilik gibi macera etkinliklerinin öne çıkan seçenekler olması bekleniyor.Günümüzde, seyahat kararlarının yüzde 80 'i kadınlar tarafından veriliyor. Evli, bekar veya boşanmış olsun kadınlar yol gösteriyor ve seyahat endüstrisinin dikkatini çekiyor. Günümüzün kadın gezginleri cesur ve bağımsız, yeni ve taze deneyimleri keşfetmek istiyorlar. Nereye tatile çıkacaklarına, oraya nasıl ulaşacaklarına dair kendi söylemleri var ve birçoğu yalnız gitmeyi tercih ediyor. 2014 'te, Amerikalı kadınların yüzde 72 'si yalnız macera seyahatine çıkmış. Bu sayının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde artacağı bekleniyor. Giderek artan sayıda kadın, ihtiyaçlarına göre tasarlanan gezileri gerçekleştiriyor ve bu realizasyon pazarın beklediği gibi gelişmiyor. Kadınlar onlara yapılan seyahat sunumlarında onlara pazarlanan cinsiyet rolünü aramıyorlar. 5 yıldızlı otel ve spa günleri yerine sıra dışı, gerçek macera istiyorlar. Tur şirketleri bu pazarı görmezden gelemezler. Özellikle bin yıllık turizm geleneklerini ve değerlerini önemseyen 1980 kuşağı kadınlar potansiyel müşterilerin büyük bir kısmını oluştururlar. Tur ve etkinlik sağlayıcıları yalnız seyahat eden kadın yolcuların güvenliğini sağlayarak fayda sağlayabilirlerSeyahat etme konusu gündeme gelince, seyahat planı içerisinde her zaman yemek konusu vardır. Yemek turizmi, her yerde gezginler arasında ortaya çıkan bir eğilim haline gelmiştir ve turizm uzmanları bu durumun farkına varmıştır.Gurme turizmi yapan uzmanlara göre yemek deneyimleri sadece dışarıda yemek yeme ile sınırlı değildir. Bu deneyimlerin yaklaşık yüzde 95 'ini oluşturan yemek pişirme kursları, çiftlik turları ve klasik gıda pazarları ziyaretleri de yemek turizminin bir parçasıdır. Bu deneyimler seyahat edilecek yerin kültürü ile yakından bağlantılıdır. Pek çok gezgin, seyahat ettiği yerin öyküsünü tanımanın en iyi yollarından biri olduğu görüşündedir ve turizm şirketleri için bu bilgilerin seyahat öncesinde potansiyel turistlere sunulması değerli bir kaynaktır. Yemek deneyimi sağlayan işletmeciler, bir varış noktasının gelenekleri ve insanlar ile ürünler arasında bağlantı kurulmasını sağlayarak turistlerin memnuniyetlerinden yararlanabilirler. Bu durumu akılda tutarak, müşterilerin yolculuğunun her aşamasında müşteri memnuniyetleri aktif olarak güçlendirilebilir.Küresel değişimler hepimizi etkiliyor. Gezginlerin çoğu, yaşamlarının ve deneyimlerinin gezegendeki etkisinin farkındadır ve sonuç olarak, seyahatlerinde sürdürülebilirlik adına önlemler almayı daha çok önemsemektedirler. 2017, BM tarafından Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı seçilmiştir. Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin üçayağı ekonomik olmak, sosyal değerlere önem vermek ve çevreyi korumaktır. Bu değerlere önem veren ve farkındalık süreçlerini çalışmalarına dahil eden turizm profesyonelleri turizm çalışmalarında sürdürülebilirlikte daha etkin konumlar elde edebilirler. Küresel kampanyalar, daha sürdürülebilir seyahat şekillerini teşvik etmek için kurulmuştur ve endüstri profesyonelleri, her yerde yolcuların zihniyetinde bir değişiklik beklemelidir. Turistler ziyaret ettikleri yerlerde yaptıkları çevresel, ekonomik ve sosyal etkilere daha çok ilgi duyacaklardır ve turistlerin bu değerleri somutlaştıran şirketleri destekleme olasılıkları da yüksektir.Modern bir gezgin için karbon ayak izini azaltmak için eve daha yakın kalmak gibi ileride pek çok dikkatli değişiklikler olabilecektir. Yaptıkları etkiye ilişkin güçlü bir farkındalığa sahip tur işletmeleri, zaten kurulmuş eko turizm uygulamalarından büyük fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, bu trende uyan gibi seyahat argümanlarını önemseyen işletmelerin çok geride kaldığı söylenemez. Turizm şirketleri sürdürülebilir bir turizm geleceği için güçlü bir sosyal odağı geliştirmeye ihtiyaç duymalılar ve bunu duymaya da mecburlar.Turistlerin seyahatlerini belgeleme yollarını aramaları şaşırtıcı olmamalı. Modern cep telefonu kameralarının mükemmelliği göz önüne alındığında, giderek daha fazla seyahat eden kişinin bu önemli anları yakalamak için cihazlarını kullanmaları doğaldır. Tur operatörleri ve etkinlik sağlayıcıları, pazarlama çabalarına katkıda bulunacak bu eğilimden yararlanabilirler. Turizm şirketleri turistler tarafından oluşturulan içeriği güçlendirmeye yardımcı oldukları zaman, onların sosyal medya etkileşimlerinden pazarlama değeri elde edebilirler.Arizona'daki Antelope Kanyonuna yapılan bir gezide, bu trendin müşterilerine getireceği değeri bilen rehberli tur için kaydolunduğunda, simgesel kanyonu geçerken, çeşitli bölümlerde ışık akışının sunduğu olağanüstü manzaralar için tur rehberinin turistleri durdurup, fotoğraf çekmek için birkaç fırsat sunması bu duruma örnektir. Bu konu burada bitmez ve devam eder. Herkes çoğunlukla cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye başlamıştır. Rehber, fotoğraf deneyimine sahip olmayan kişilere yardımcı olmak için teklif sunar. Kendisine sorulduğunda, kanyonda daha iyi bir tur rehberliğine yardımcı olması için doğa fotoğrafçılığı dersini almış olduğunu açıklar. Bu nokta, web sitelerinde bile vurgulanmaktadır ve ayrıca bu fotoğrafları çekecek kadar güvende hissetmemiş olabilecek turistlere yön vermeye yardımcı olur. Zaten doğa fotoğrafçılığı çarpıcı bir doğa turu için ek bir değer oluşturuyor. Turlarda müşteriler için benzer hatıralar bırakacak alanlar aranabilir. Ancak unutmamak gerekir ki, gezginlerin çoğu imgesel ve benzersiz fotoğraf istemlerini görmek istiyor. Her ikisini de yakalamak için fırsatlar aramak en güzeli.Doğal olarak, 2017 'de ortaya çıkan bazı seyahat eğilimlerinin turizm endüstrisini olumlu etkilediğini söylemek mümkün. Alternatif turizm alanları olarak ifade edilen ve başarı yakalamayı başarmış turizm trendlerinin birçok turizm şirketi ve profesyonelinin başarısı için önemli birer araçtır.