Hüsnü Gümüş yazıyor: VİRA DEMİR KUŞADASI

Kadir UĞUR ve ekibini Kuşadası'ndan BENTUOR SWISS Yelkenlisi ile 23 Ağustos tarihinde Dünya Denizlerine uğurluyoruz. 2 yıllık yolculuğu turizmhaberleri.com'da takip edebileceksiniz. Yazarımız Hüsnü Gümüş uğurlama öncesi detayları aktarıyor

Kaynak: turizmhaberleri.com

Kadirşinas Dostumuz Kadir UĞUR, Sadun BORO'dan 50 yıl sonra “Sadun BORO'nun izinden Turizmcinin Gözünden '' sloganı ile yapacağı Dünya Turu düşüncesini bir ileti ile paylaşmıştı.Kadir UĞUR'u ve ekibini (Volker Braun, Murat Baltutan) 17 AĞUSTOS'ta Antalya'dan başlayan yolculuğun son çıkış limanı olan Kuşadası'ndan BENTUOR SWISS Yelkenlisi ile Dünya Denizlerine uğurlayacağız.Ortalama 30 bin mil olarak hesaplanan dünya turlarından biri olan bu geziyi http://www.bentour-weltumsegelung.com/ adresinden izlemek mümkün.Bu gezide Sinop'ta Doğan ÜLGEN tarafından özel olarak üretilen 2 Sinop Kotrası da yolculuk boyunca BENTOUR Teknesinde dünyayı dolaşacak.Gemi modelcisi Doğan ÜLGEN uluslararası alanda AUDI, SYC (İsviçre Yat Kulübü) gibi kuruluşlar için de hediyelik kotralar yapmış, uluslararası yatçılık fuarlarında ülkemizi temsil etmiş ve bu yıl da Anadolu Sigorta tarafından desteklenen “Bir Usta bin Usta Kursu '' nun Sinop'ta açılmasını sağlamış Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli ustamızdır. (Sinop'ta Gerçek dokuya Ulaşmanın Yolu www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3389) ÜLGEN'e bu anlamlı katkısı için teşekkür ediyoruz.Jules Vernes'in ünlü 80 Günde Devri Âlem romanı dünyanın çevresini balon ve gemilerle 80 günde dolaşan İngiliz Lordunu, Piri Reis'in haritasını Kitab-ı Bahriyesini ve dünya denizlerini dolaşan ilk amatör denizcimiz olarak kabul edilen Mustafa İhsan DENİZAŞAN (1930) ve izinden gidenleri, tekrar anıyoruz.SWISS BENTOUR ekibini de Bu gezi sonrasında son 50 yılda dünya denizlerini dolaşan Türk Amatör Denizcilerinin isimlerinin yer aldığı Kalamış'taki Amatör Denizciler Anıtı'nda yer alması dileği ile uğurluyoruz.Antalya'dan sonra Antik Likya Kıyılarından Kuşadası'na uzanan rotasının Truva'dan gelen Aenaes'ın yolculuğu ile kesişmesinin Çağdaş ya da Yaratıcı Mitoloji olarak tanımlanan yeni akımlarla da birleştirilebilecek bir ilki oluşturduğu görüşündeyim.Karadeniz'den gelen kotralarla da Anadolu'yu yansıtan bir anlayışı da çağrıldığı dünya denizlerine taşıyan Kadir UĞUR turizme veda ederken de turizmcinin gözünden anlatımına aynı zamanda önemli bir başka anlam da kazandırmış olmaktadır.Ülkemizdeki Yat Turizminin gelişiminde 2634 sayılı yasa ve Yat Turizmi Yönetmeliği öncesinde öncü ve örnek olarak yapılan iki yat limanından birinin bulunduğu Kuşadası, Bodrum'la beraber Türkiye'nin ilk Marinaları nedeniyle de yat turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir.Yat Turizmi Yönetmeliği'ni hazırlayan ekibin bir üyesi ve 1984 yılında yapılan Düsseldorf ve Friedrichshafen Yatçılık Fuarlarında Turizm Ataşesi olarak yaptığımız işin ülkemiz açısından sağladığı kazanımları Erol ÖZÜDOĞRU ve Türkiye'den gelen yatçılarla beraber yaşayan biri olarak bugün benim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.Akdeniz ve Ege'de beğenilen takdir gören ve Türkiye'ye Yatçılık fuarlarında özel ilgiler sağlayan Yat Turizmini bugünlere taşıyanları rahmet ve şükranla anıyorum. Turizmhaberleri.com olarak weltumsegelung.com adresinden ve kendisinden ulaşacak özel mesajlarla izlemeye ve turizm basınında 2 yıl boyunca aktarmaya devam edeceğiz.Bedri Rahmi EYÜBOĞLU “Mavi geziyi söylenmemiş yazılmamış çizilmemiş bir masal olarak '' tanımlar. (Yat Turizminin Otuzuncu Yılı www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?id=2332) Yelkenlilerle yapılan Dünya turları da böyle bir etkinlik olsa gerek.Dünya denizlerine uğurladığımız Sayın UĞUR'u da 2 yıl sonra yoldan aktardığı anıları ile karşılayacağız ve gezi sonunda da tüm amatör denizcilere katkı sağlayacak kitaplarımızla başlangıçta koyduğu hedefine ulaşmış olması beklentisi ve Sadun BORO'nun “Rüzgarınız kolayına, denizleriniz sakin, neşeniz daim olsun. '' dileğimizle-------------------------------------------------,Aziz Dostlarım, Arkadaşlarım, Kıymetli Büyüklerim, Değerli Meslektaşlarım,01 Nisan 2017 tarihi itibari ile artık 50 senemi doldurduğum turizm hayatimi bir turist olarak yasamak bir maceraya atılıyorum ve Dünya'yı yelken ile turlamak istiyorum.17 Ağustos da başlayacağım Dünya Turuma “ Rahmetli Sadun Boranin İzinde, Turizmcinin Gözünde“ İsmini verdim. 17 Ağustos'ta Antalya dan 23 Ağustos'ta Kuşadası'ndan yelkenler fora deyip tura başlayacağım.Bu turun hazırlanmasında yardımcı olan Türk Hava Yollarına, Pine Bay Grand Resort ve Delphin Be Grand Resort otellerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.Beni takip edeceğiniz web sayfam : www.bentour-weltumsegelung.com Dünya turu, ortalama 30 bin mil uzunluğundadır. Tur, 2850 millik Atlantik geçişi ile 3000 mil civarı bir yol olan Pasifik geçişini kapsamaktadır. Bu arada yolculuğun en ilginç olan 4500 millik bölümü, Markizler'den Avustralya'ya kadar uzun ama eğlenceli bir yoldur. Hint Okyanusu ise, 2000 millik kısmı (Sri Lanka – Djibouti arası) Somali yakınlarından geçtiği için, korsanların saldırıları dolayısıyla tehlikeli addediliyor.Atlantik'i geçen tekne sayısı 1990 yılında 830 iken; bu sayının teknolojinin gelişmesi ve iletişimin kolaylaşması ile şu sıralar 2000 civarı olduğu tahmin edilmektedir. Atlantik'i geçen bu teknelerin kaptanlarının kendilerini bir kahraman gibi gördükleri hissini edinmedim. Her sene yüzlerce tekne, kiralanmak için Karayipler'e getirilmekte ve sezon sonunda yine Akdeniz'e dönmektedir.Pasifik'i geçen (Panama – Tahiti arası) tekne sayısı ise 1990 yılında 340 iken, 2000 yılında 442 olmuştur. 2010 yılında bu rakamın 900 civarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Magellan Boğazı için rakamlar 1990'da 30, 2000 yılında 105 olarak veriliyorken, 2006'ya gelindiğinde bu geçişi yapan tekne sayısı için verilen rakam 150 civarıdır. www.ekreminozu.com/tr/yelkenliyledunyaturu Sinop KotralarıSinop Türkiye'de yarım asrı geçen kotra modelciliğinden başlayıp şu sıralarda desteklenen gemi modelciliği kurslarına da imkan veren, geleneği ve uluslararası alanda Diyojen, Sinop Kırmızısı gibi kendine özgü değerleri olan bir şehirdir.1857 Paris antlaşmasından sonra kapanan Osmanlı Tersanelerinden biri olan Sinop Tersanesi de cezaevine dönüşmüştür. Cezaevi geleneği olarak bilinmekle beraber aslında modelciliğin tersane geleneği olduğu sanılmaktadır. Tersanede gemi yapımının yanı sıra çalışanların boş zamanlarını değerlendirmek için yaptıkları yelkenliler cezaevinde özgürlük simgesi olarak benimsenmiş ve mahkûmların en güzel uğraşları olmuştur.1940'lı yıllarda cezaevinde “kotracılık“ adı altında yaygınlaşan bu uğraş, Sinop'lu mahkûmların tahliye olduktan sonra bu işi devam ettirmeleri ve çevrelerinde özellikle gençlerin ilgisiyle oldukça yayılmış. O zamanlar hemen hemen her ailede kısıtlı imkanlarla da olsa bir “kotra“ yapan varmış. Böylece “kotra“ lar evleri ve işyerlerini süslemeye başlamış, hatta limana gelen yolcu gemilerinin aranılan hediyelik eşyası olmuştur.Zaman içinde belki de gereken değişimi yapamadığından ya da ekonomik sebeplerden ötürü “kotra“ yapan insanların sayısı oldukça azalmış olsa da Günümüzde “kotracılık“ la birlikte teknik ve sanatsal olarak modelciliği de gelişmektedir.(Ressam Ayşecan Hizmet)