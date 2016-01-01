DHMİ FORTUNE 500'DE 2017 LİSTESİNDE 45 SIRADA YER ALDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 2016 verileriyle hazırlanan 'FORTUNE 500' Türkiye 2017 listesinde 45. sırada yer alma başarısını gösterdi.

22 Ağustos 2017 Salı - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Funda Ocak, bu başarı haberini paylaştığı sosyal medya hesabında şöyle dedi: 'FORTUNE 500'de yer almak, tüm dünyada şirketler için prestij kaynağı olarak görülüyor. Bu başarıda payı bulunan arkadaşlarıma teşekkürler.'

Kaynak: turizmhaberleri.com

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DHMİ FORTUNE 500'DE 2017 LİSTESİNDE 45 SIRADA YER ALDI
          
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