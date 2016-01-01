Moldovanın 2017 Yılı Altı Ayında Turistik Girişler Yüzde 27 Oranında Arttı
Moldova İstatistik Kurumu, Moldova tur operatörleri ve seyahat acentelerinin 2017 yılının ilkyarısında 2016 yılının aynı dönemine göre 27oranında artışla 110,4 bin kişiye hizmet sağladığını açıklamıştır.
22 Ağustos 2017 Salı
- Yapılan açıklamaya göre, söz konusu artış yurtdışına çıkan turist sayısının 31,5 oranında, Moldovaya giriş yapan yabancı turistlerin sayısının 16,2 oranında ve yurtiçi seyahat yapan vatandaş sayısının 13,4 oranında büyümesinden kaynaklanmıştır. Moldovayı anılan dönemde tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla ziyaret eden 6,7 bin yabancı turistin 76,6sı dinlenme ve eğlenme amacıyla giriş yaparken, sırasıyla 19,1i ve 4,3ü iş ve sağlık turizmi kapsamında Moldovaya gelmiştir.
Gelen yabancı turistlerin 14,2sini Romen, 10,3ünü Rus, 7,9unu Avusturyalı, 6,3ünü Polonyalı, 5,8ini Ukraynalı, 4,8ini Yunan, 4,7sini Alman, 4,4ünü Amerikalı 4,2sini ingiliz ve İrlandalı, 3,9'unu Çinli, 3,8ini Japon, 3,7sini Türk, 3,4ünü Hollandalı, 2,7sini İtalyan, 2,1ini Fransız, 1,4ünü İsveçli, 1,4ünü Estonyalı, 1,2sini İsrailli ve 1,1ini Finlandiyalılar oluşturmuştur.
Tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla yurtdışına çıkan Moldovalı turist sayısı 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 31,5 oranında artarak 85,0 bin olarak gerçekleşmiştir. Bu seyahatlerin 98,6sı dinlenme ve eğlenme amacıyla
gerçekleşmiştir. Moldovalı turistlerin en çok gittiği ülkeler arasında; Türkiye ( 32,6), Bulgaristan ( 20,4), Romanya ( 18,4), Yunanistan ( 9,8), Mısır ( 3,9), Ukrayna ( 3,3), İspanya ( 1,7), İtalya
(1,5), Çek Cumhuriyeti ( 1,4) ve Birleşik Arap Emirlikleri ( 0,7) yer almaktadır.
Yurtiçi seyahat yapan vatandaşların sayısı ise 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 13,4 oranında artışla 18,7 bin olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: turizmhaberleri.com