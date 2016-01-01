Moldovanın 2017 Yılı Altı Ayında Turistik Girişler Yüzde 27 Oranında Arttı

Moldova İstatistik Kurumu, Moldova tur operatörleri ve seyahat acentelerinin 2017 yılının ilkyarısında 2016 yılının aynı dönemine göre 27oranında artışla 110,4 bin kişiye hizmet sağladığını açıklamıştır.