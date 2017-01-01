Serdar Taştanoğlu Belgrad izlenimlerini yazdı
Belgrad izlenimlerini çok renkli ve çarpıcı ayrıntılarla aktaran Dragos Musıki Derneği Başkanı-Yazarımız Serdar Taştanoğlu'nu bir solukta okuyacaksınız.
22 Ağustos 2017 Salı
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
“DESPİNA, EVDOKSİYA, ANASTASYA, KATRİN, MARİ,BAJRAKLI CAMİJE“ başlıklı yazısında Belgrad izlenimlerini aktaran yazarımız Serdar Taştanoğlu; tarihi, gastronomisi, kültürü, gelenekleri, müzeleri,kafeleri, restoranları, parkları ve sokaklarında adım adım keyifli bir keşfe çıkarıyor okurlarını. Bir gezi yazısından çok daha fazlasını okumak istiyorsanız tıklayınız:
www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3558 Kaynak: turizmhaberleri.com