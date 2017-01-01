Serdar Taştanoğlu Belgrad izlenimlerini yazdı

Belgrad izlenimlerini çok renkli ve çarpıcı ayrıntılarla aktaran Dragos Musıki Derneği Başkanı-Yazarımız Serdar Taştanoğlu'nu bir solukta okuyacaksınız.

22 Ağustos 2017 Salı - turizmhaberleri.com-haber merkezi

“DESPİNA, EVDOKSİYA, ANASTASYA, KATRİN, MARİ,BAJRAKLI CAMİJE“ başlıklı yazısında Belgrad izlenimlerini aktaran yazarımız Serdar Taştanoğlu; tarihi, gastronomisi, kültürü, gelenekleri, müzeleri,kafeleri, restoranları, parkları ve sokaklarında adım adım keyifli bir keşfe çıkarıyor okurlarını.

Bir gezi yazısından çok daha fazlasını okumak istiyorsanız tıklayınız:

www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3558




Kaynak: turizmhaberleri.com

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SERDAR TAŞTANOĞLU BELGRAD İZLENİMLERİNİ YAZDI
          
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