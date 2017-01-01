Hazine Arazisi satışı ile Çılgın Boğaçayı Projesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, 'çılgın proje' olarak adlandırılan yaklaşık 1 milyar liraya mal olması beklenen Boğaçayı Projesi'ni finanse edebilmek için Hazine arazisi satacaklarını açıkladı. Yusuf Yavuz

Kaynak: turizmhaberleri.com

Türel: “Sayın Bakana 'satar mısınız?' dediğimde, 'birlikte satalım birlikte paylaşalım' dedi… ''Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'çılgın proje' olarak adlandırılan Boğaçayı Projesi için Konyaaltı'nda bulunan Hazineye ait toplam 775 dekar araziyi inşaat sözleşmesi yaparak satacak. Maliye Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yapacağı belirtilen satışla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından 18 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlandı.Karara göre Konyaaltı'nın Liman ve Çakırlar mahallelerinde bulunan Hazineye ait toplam 775 dekar arazi, 'gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi yapılarak' satılacak. Antalya Büyükşehir Başkanı Menderes Türel, söz konusu arazilerin satışından elde edilecek gelirin Boğaçayı Projesi'nin finansmanında kullanılacağını söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel, 'çılgın proje' olarak adlandırılan yaklaşık 1 milyar liraya mal olması beklenen Boğaçayı Projesi'ni finanse edebilmek için Hazine arazisi satacaklarını açıkladı. Türel, Boğaçayı Projesi içinde yer alan Hazine'ye ait arazilerin proje esaslı mülkiyet satışına izin veren kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını söyledi.CUMHURBAŞKANI İMZALADI, 775 DEKARLIK HAZİNE ARAZİSİ SATILACAKCumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından 18 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman ve Çakırlar mahallelerinde, toplam 775 dekarlık üç ayrı parsel inşaat sözleşmesi karşılığında satılacak. Liman Mahallesi'nde bulunan iki ayrı parsel, Konyaaltı Atatürk Stadyumu ile 2. Boğaçayı Köprüsü arasındaki alanı kapsıyor. Çakırlar Mahallesi'ndeki arazi ise Çandır Çayı kıyısındaki taş ocaklarıyla bitişik alanda yer alıyor.HAZİNE ARAZİLERİNİN PARASIYLA ÇILGIN PROJE FİNANSE EDİLECEKAntalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Boğaçayı Projesi'nin Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğu kaydedilerek, şöyle denildi: “927 kilometrekarelik bir havzayı içeren Boğaçayı Projesi, Büyük Liman'ın mendireğin arkasında 500 yat kapasiteli bir marina, taşkın önleme ve Rekreasyon, özel proje alanı, film stüdyoları ve doğal yaşam parkı olmak üzere 4 ayrı etabı içermektedir. Proje etaplarından en önemli etap olan film platoları ve yaşam alanlarına ilişkin, alanın yapımına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı çıkmıştır. 4706 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi kapsamında proje esaslı olmak şartıyla hasılat paylaşımı esasına göre ihale edilecektir. ''BELEDİYE BAŞKANI TÜREL: 'HOLLYWOOD'DA ARAZİ KALMAMIŞ'Çakırlar Mahallesindeki 746 bin metrekarelik hazine arazisine Hollywood benzeri sinema salonları, temalı park, üniversite, sağlık ve konaklama üniteleri ve eğlence merkezleri inşa edileceği belirtilen açıklamada, Liman Mahallesi'ndeki arazilerde ise yeme içme üniteleri, alışveriş merkezleri, ticari üniteler, banka ve konaklama mekanları inşa edileceği kaydedildi.Konuyla ilgili turizmcilere bilgi vere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise projenin dört ayağı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bugün sinema platosu dediğimizde hemen herkesin aklına Hollywood ve Los Angeles geliyor. Ben 3, 4 kez gittim bu projemizle ilgili oradaki en önemli prodüktörlerle görüştüm. Anlattım projemizi. Los Angeles, Hollywood'ta 300 dönümlük bir arazide Universal Stüdyosu kurulmuş, tükenmiş alan kalmamış. Maliyetleri fevkalade yüksek. 'Antalya'da sinema platolarının içine sinema akademisini de koyacağız. Çok daha düşük maliyetle ve tabi. Los Angeles'ın sunduğu imkanlardan daha fazlasını bulabileceğiniz bir şehirden bahsediyoruz' dedim.'TELEFERİK HATTINI DAĞIN ÜSTÜNDEN STÜDYOLARA İNDİRECEĞİZ'Güneş ışığının film çekimi için açısın en uygun olduğu iki şehir varmış. Birisi Los Angeles birisi Antalya. Bilimsel olarak teyit edildi. Böyle farklılıkları, böyle zenginliği olan bir Antalya'dan bahsediyoruz. Onlardan daha çok varımız mevcut. Ve sinema stüdyolarının tabi yanında entertainment merkezi ile birlikte getirdiğimizde bir sistemi Büyük Limanın oradan, Yat Limanı'ndan, Boğaçayı'nın dere kenarından sinema stüdyolarına dağın arkasına kadar kendi içinde bir shuttle raylı sistemle de bağlayacağız. Hatta Tünektepe'den bir teleferik hattını da dağın üstünden sinema stüdyolarının olduğu yere indireceğiz. Böylelikle çok farklı bir cazibe merkezi oluşturacağız. Burası şehrin merkezinden çok daha yüksek bir ziyaretçi sayısına sahip olacaktır. Fizibilitemizi gelir gider tablomuzu 1 milyona göre kötümser tahminlerle ortaya koyuyoruz. '''BAKANA SATAR MISINIZ DEDİĞİMDE, BİRLİKTE SATIP PAYLAŞALIM DEDİ'Proje için bölgede 5 bin dekara kadar genişleyebilecek arazi potansiyeli bulunduğunu dile getiren Türel, “Değirmenin suyu nereden gelecek diyorsanız işte finansmanı kendi içinde. Maliye Bakanımıza dedim ki oradaki maliye mülkiyetlerini ben satın almak istiyorum belediye olarak, satarsanız sevinirim. Bunu da neden talep ettim, çünkü finansman kolaylığı sağlıyor. Burada işte mülkiyet satışına gidiyoruz. Sayın Bakana satar mısınız dediğimde, birlikte satalım birlikte paylaşalım dedi. Formülü bende dedi. Ve Türkiye'de bir ilki yaptık şimdi. Bir belediye ile Maliye ilk defa gelir paylaşımını mülkiyet satışı ile gerçekleştiriyor. Nasıl oluyor? Bakanlar Kurulu kararıyla. Şu anda imzalandı. Başbakanımız dahil bütün bakanlarımız dahil. Proje esaslı mülkiyet satışı. Bizim projelerimizi yapmak kaydıyla mülkiyet satışı '' ifadelerini kullandı.AV. TUNCAY KOÇ: 'YENİ RANT PROJELERİ DÜŞÜNÜLÜYOR'Çevre ve imar ihlallerine yönelik açtığı davalarla tanınan Antalya Barosu avukatlarından Tuncay Koç ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuyla ilgili açıklamalarını, “Konyaaltı'nın kuzey eksenine pek de hayırlı olmayan yeni rant projeleri düşünülüyor gibi. Antalya'nın çözülememiş sorunları ortadayken hayali projelere girişmek gerçeklerle bağdaşmıyor '' sözleriyle değerlendirdi.'HANGİ ALTYAPI İLE LOS ANGELES İLE KARŞILAŞTIRIYOR?'Antalya'nın güzel bir şehir olduğunu ancak Türel'in kenti Los Angeles'la kıyaslamasıyla ipin ucunun kaçırıldığını savunan avukat Tuncay Koç, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları dile getirdi: “Onlardan fazlamız varmış, 'Los Angeles'ın sunduğu imkanlardan fazlasını sunacak Antalya' diyor. Hangi altyapıyla Los Angeles'la karşılaştırıyor anlamadım. İhalesi arapsaçına dönen Konyaaltı Sahili ile Malibu sahillerini mi kıyaslıyor acaba? Ya da her yerine beton dökülen Şarampol projesiyle Beverly Hills sokaklarını karşılaştırıp Şarampol'e mi hayran kaldı bilemiyorum. Şu bilimsel olarak kanıtlanan en iyi gün ışığının Los Angeles ve Antalya'da olması meselesini de anlayamadım. Bir araştırma varsa bilelim. Los Angeles'a güneş ışığı çok güzel düşüyorsa aynı enlem de olan çoğu yere de düşmeli. Antalya, Los Angeles'dan 2,5 derece yani yaklaşık 300 Km daha kuzeyde bulunuyor.BOĞAÇAYI PROESİBİ UZMANLAR İNCELEDİ, 'OLMAZ' DEDİAntalya'ya film stüdyoları, sinema akademisi kurulacakmış. 50 yıldan fazladır süren Antalya'yla özdeşlemiş Altın Portakal Film Festivalinden Türk Filmleri bölümünü kaldıran bir Başkan'ın sinema konusunda açıklamaları ne kadar ciddiye alınır bilemiyorum. Ancak Boğaçayı projesini bu işten anlayan uzmanlar inceledi ve 'olmaz' dediler. Deniz suyunun Boğaçayı'na alınması düşünülemez. Bu bilimsel olarak Antalya'nın yeraltı sularının kirlenmesi ve o bölgede tüm ekosistemin dengesinin bozulması anlamına gelecektir. Bakanlar kurulunda nasıl bir yöntemle nasıl bir anlaşma imzalandı bilmiyoruz. ''