ARNAVURT TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ VE YUNANİSTAN'I TERCİH ETTİLER

Türkiye'ye gelen Arnavut turistlerde yüzde 30 oranında artış sağlandığı görüldü.

22 Ağustos 2017 Salı - Arnavutluk Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Besnik Vethi, bu yıl (2017) ülkemiz ve Yunanistanın Arnavutluk vatandaşlarını turizmde en çok cezbeden iki ülke olduğunu ve her iki ülkeyi tercih edenlerde 20-30 oranında artış yaşandığını, Arnavutların 25-30 oranında ülkemizi, 30 oranında Yunanistanı tercih ettiğini; turizm geliri açısından ülkemizin, Arnavut turist sayısı itibarıyla ise Yunanistanın başı çektiğini, geçen yıllardan farklı olarak, 7 günü aşmayan turizm paketi satışında artış yaşandığını, Yunanistanı n fiyat elverişliliği yönüyle öne çıktığını beyan etmiştir.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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ARNAVURT TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ VE YUNANİSTAN'I TERCİH ETTİLER
          
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