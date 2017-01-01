ARNAVURT TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ VE YUNANİSTAN'I TERCİH ETTİLER
Türkiye'ye gelen Arnavut turistlerde yüzde 30 oranında artış sağlandığı görüldü.
22 Ağustos 2017 Salı
- Arnavutluk Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Besnik Vethi, bu yıl (2017) ülkemiz ve Yunanistanın Arnavutluk vatandaşlarını turizmde en çok cezbeden iki ülke olduğunu ve her iki ülkeyi tercih edenlerde 20-30 oranında artış yaşandığını, Arnavutların 25-30 oranında ülkemizi, 30 oranında Yunanistanı tercih ettiğini; turizm geliri açısından ülkemizin, Arnavut turist sayısı itibarıyla ise Yunanistanın başı çektiğini, geçen yıllardan farklı olarak, 7 günü aşmayan turizm paketi satışında artış yaşandığını, Yunanistanı n fiyat elverişliliği yönüyle öne çıktığını beyan etmiştir.
Kaynak: turizmhaberleri.com