MEB, Halk oyunları kurslarını yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitim merkezlerinde halk oyunları kurslarının açılmasını 1.8.2017 tarihi itibariyle yasakladı. Karara tepkiler büyüyor..

Kaynak: turizmhaberleri.com

Türkiye'nin zengin kültürünü yansıtan halk oyunları geçmişten günümüze tüm renklerini koruyarak geldi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın halk eğitim merkezlerinde verilen halk oyunları kurslarını yasaklaması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.'Halk oyunları' alanında açılan kursların, kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerler arasında büyük fark olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı 1.8.2017 tarihi itibariyle kursların durdurulduğunu açıkladı.MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderdiği yazıda;ifadelerine yer verildi.