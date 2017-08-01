MEB, Halk oyunları kurslarını yasakladı
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitim merkezlerinde halk oyunları kurslarının açılmasını 1.8.2017 tarihi itibariyle yasakladı. Karara tepkiler büyüyor..
22 Ağustos 2017 Salı
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
Türkiye'nin zengin kültürünü yansıtan halk oyunları geçmişten günümüze tüm renklerini koruyarak geldi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın halk eğitim merkezlerinde verilen halk oyunları kurslarını yasaklaması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.
'Halk oyunları' alanında açılan kursların, kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerler arasında büyük fark olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı 1.8.2017 tarihi itibariyle kursların durdurulduğunu açıkladı.
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderdiği yazıda; “Halk Eğitimi Merkezleri'nde düzenlenen kurslar e-Yaygın Sistemi üzerinden izlenmekte, görülen aksaklıklar üzerine düzeltilmektedir Bu kapsamda; son altı ay içerisinde 'Halk oyunları' alanında açılan kursların, kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerler arasında büyük farkın olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle; Halk oyunları kurs programlarının yeniden incelenmesi, ihtiyaç olması halinde tekrar güncellenmesi için 1.8.2017 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar Halk oyunları kurslarının açılması durdurulmuştur. Kursiyerlerin mağdur olmamaları için aktif olan kursların devam etmesi uygun görülmüştür ''
ifadelerine yer verildi. Kaynak: turizmhaberleri.com