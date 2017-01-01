Çin Ekolojik Tarıma 90 Milyon Dolar Ayırdı

Çin, ekolojik tarımı güçlendirmek için merkezi bütçeden 605 milyon yuan (yaklaşık 90 milyon ABD doları) ayırdığını açıkladı.

22 Ağustos 2017 Salı - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Maliye Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırım, 23 eyalette atık suyun geri dönüşümü ve standartlaştırılmış üretim de dahil olmak üzere, çevre ve kaynak koruma yoluyla ekonomik gelişimi hedefleyen 61 projede kullanılacak.

Hebei ve Shanxi eyaletlerş ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin öne çıktığı açıklamada ayıca, önde gelen tarım işletmelerinin ve çiftçi kooperatiflerinin daha güçlü destekleneceği belirtildi.

Maliye Bakanlığı, yaklaşık 45 bin hektarlık tarımsal alana pilot bölge inşa etmeyi planlıyor. Söz konusu pilot bölgelerde, atıkların yüzde 92'sinin geri dönüştürülmesi ve kimyasal gübre ile ilaç kullanımının da yüzde 32 oranında azaltılması hedefleniyor.




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ÇİN EKOLOJİK TARIMA 90 MİLYON DOLAR AYIRDI
          
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