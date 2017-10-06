İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF Çağrısı

'Aramıza Sınav Girmesin' parolasıyla hareket eden ve Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi, AUZEF ile ikinci üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

22 Ağustos 2017 Salı - İstanbul Üniversitesi köklü akademik kadrosu, öncü eğitim anlayışı ve dünya çapındaki kalitesi ile ikinci üniversite okumak isteyen herkesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ne (AUZEF) davet ediyor. Sınavsız – evraksız kayıt imkanı ve Türkiye nin 45 noktasındaki sınav merkezleri sayesinde ikinci üniversite ile aranızdaki tüm engelleri kaldırıyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, üniversite mezunu emeklilere kadar herkesi 'İstanbul Üniversiteli olmaya davet eden AUZEF, hayallerinizin kapılarını açıyor.

Türkiye nin neresinde olursa olsun, ikinci bir üniversite diploması almak isteyenler lisans başvurularını Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, İşletme, İktisat programlarına; önlisans başvurularını ise Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarına kayıt yaptırabiliyor.

Bu bölümlerden birini okumak isteyen üniversite öğrencisi ya da mezunları 11 Eylül – 6 Ekim 2017 tarihleri arasında http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden AUZEF e online olarak kayıt olabiliyor.




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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AUZEF ÇAĞRISI
          
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