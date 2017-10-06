İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF Çağrısı

'Aramıza Sınav Girmesin' parolasıyla hareket eden ve Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi, AUZEF ile ikinci üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.