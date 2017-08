Kübalı Vallina, Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 'Taşta' konserleri serisinde bir piyano virtüözünü daha konuk ediyor. Kübalı piyanist Mauricio Vallina, 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'de festival sahnesinde müzikseverlerle buluşuyo

- Dünyanın en önde gelen piyano virtüözlerini sahnesine taşıyan Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, bu defa müzik otoritelerinin, özgün yeteneğini övmekle bitiremediği Mauricio Vallina yı izleyici karşısına çıkarıyor. The Guardian Gazetesinin “Kesinlikle kendisinden çok daha fazlasını duyacağımız görkemli bir doğaçlamacı piyanist '' diye bahsettiği Mauricio Vallina kuşağının en ilginç piyanistlerinden biri olarak ifade ediliyor.'Nadir bulunan müzikal kişilikMuazzam ifade gücü ve göz kamaştırıcı renk yelpazesiyle Vallina, müzik çevrelerince 'nadir bulunan müzikal kişilik olarak ifade ediliyor. Sanatçı, tanınmış klasik eserlerin yanı sıra keşfedilmemiş eserleri ortaya çıkarması ve yorumlamadaki gücüyle de her zaman ilgi çekici bir piyanist olarak tanımlanıyor. Bach tan çağdaş eserlere geniş bir yelpazede icra ettiği repertuarın yanı sıra Vallina, Kolombiyalı kompozitör Arturo Cuellar gibi müzisyenlerin kendisine adadığı eserlerin de dünya prömiyerini yaparak dikkat çekmiş bir sanatçı. 2013 yılında Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin programında yer alan Mauricio Vallina, izleyicinin unutamadığı bir de konser vermişti.Zengin bir repertuar seslendirecekKübalı piyanist Mauricio Vallina nın 25 asırlık tarihi taş ocağında Bosch un etkinlik sponsorluğunda vereceği konser, “Cuba Clàsica '' başlığını taşıyor olacak. Oldukça ilginç ve dinlemesi çok nadir olan bir repertuarla izleyici karşısına çıkacak olan Vallina, geceye Louis Moreau Gottschalk ın, “Souvenir de l Havane. Grand caprice de concert op. 39, Danza op. 33 '' adlı eseriyle başlayacak. Ardından Manuel Saumell in, “Doce contradanzas '' adlı eserini seslendirecek olan Vallina, bu eserden sonra Ernesto Halfte nin, “Habanera '' sını ve sonrasında da Ignacio Cervantes in, “Doce danzas '' adlı yapıtını seslendirdikten sonra gecenin ilk yarısı noktalayacak. Kübalı Piyanist, gecenin ikinci yarısına Claude Debussy nin “Prélude “La puerta del vino '' (Habanera) '' adlı eseriyle başlayacak. Ardından Ernesto Lecuona nın, 3 eseriyle izleyici karşınsa olacak olan Vallina, bestecinin şu eserlerine yer verecek: “Cuatro danzas cubanas '' , “Suite afrocubana '' ve “Tres danzas cubanas '' . Sanatçı geceyi, Gonzalo Roig / Zenaida Manfugas ın, “Contradanza de la zarzuela “Cecilia Valdés '' adlı eseriyle sonlandıracak.Mauricio Vallina nın yaşamından ve kariyerinden kesitlerMauricio Vallina, 2001 yılında Internatıonal EMI Classics ten çıkardığı ilk EMI Abbey Road CD si için “Le Monde de la Musique '' dergisinin “CHOC '' etiketine layık görülmekle beraber Viyana, Londra ve Paris te büyük övgü topladı. Brüksel de yaşayan Mauricio Vallina, (1970) ulusal ve uluslararası piyano yarışmalarında en iyi ödülleri kazandı, önde gelen müzisyenler tarafından özgün yeteneği takdirle karşılandı. Valencia (1994) ve Gernika (1996) uluslararası piyano yarışmaları ödül kazandığı yarışmalardan birkaçı; ayrıca Küba ve İspanyol müziğinde en iyi performans için özel ödüllere layık görüldü.1988 yılında, doğduğu şehir Havana da “Altın '' diplomayla mezun olduktan sonra Moskova “Tchaikovsky '' Konservatuarında (1996 da Güzel Sanatlarda Lisans), Madrid Kraliyet Konservatuarı ve Como Uluslararası Piyano Vakfında mükemmel sayılan eğitimini tamamladı. Roberto Urbay, Henrietta Mirvis, Irina Plotnikova, Joaquin Soriano, Alicia de Larrocha, Dimitri Bashkirov, Fou Tsong, Zenaida Manfugás ve Martha Argerich in esaslı rehberlik ve etkileri, sanatçılığına olağanüstü bir boyut kazandırdı.1998 de Zürich teki ilk temsili Vallina nın uluslararası kariyerinde belirleyici bir olaydı. La Roque d Anthéron, Schleswig-Holstein müzik festivali, Ruhr Piano festivali, Radio France-Montpellier, Sintra, Lugano gibi büyük uluslararası festivallerde performans gösterdi. Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya da önemli etkinliklerde solist olarak; oda müziğinde verdiği resitallerde ve orkestralarla verdiği konserlerde övgüyle karşılandı.Mauricio Vallina, ileri gelen orkestralarla birçok tanınmış şefin yönetiminde sahne aldı. Oda müziğinde Polina Leschenko, Gabriela Montero, Geza Hosszu-Legocky, Mark Drobinsky, Renaud Capuçon ve Gautier Capuçon gibi müzisyenlerle sahneyi paylaştı. “Evening Talks '' , “Nelson Freire '' (bir Brezilya prodüksiyonu) adlı belgesel filmlerde ön plana çıktı, birçok ülkede ikili piyano konserlerinde Martha Argerich ile beraber çaldı; bu konserlerin kimisi, “Lugano Festivalinden Live '' 2005, 2007 ve 2009 EMI etiketiyle kaydedildi.Festivalin sponsorları:14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin ana sponsoru DenizBank. Kumda ve Suda konserlerinin sponsorluğunu Uludağ Premium üstlenirken, etkinlik ve eğitim sponsorluğunu üstlenen Bosch, Gümüşlük Festival Akademisi konserlerine destek veriyor. Liba Laboratuarları A.Ş., etkinlik sponsoru olarak festivalin açılış ve kapanış konserlerine katkı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, festivalin kurumsal sponsorları arasında yer alırken; THY, festivalin resmi ulaşım sponsorluğunu; Arion Resort Hotel konaklama sponsorluğunu; Çağdaş Holding, festival merkezi sponsorluğunu ve Piernet ise sosyal medya sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca Julius Meinl Coffee, Mas Matbaa, Off Gümüşlük ve Soğan Sarmısak, festivalin servis sponsorları arasında yer alıyor.Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21:15; diğer konserler 20:30 da başlayacaktır.Biletler, Festival Merkezi, Gümüşlük sahili (iletişim: 0 537 577 85 07 – 0 252 394 41 61) ve Biletix'den temin edilebilir.14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 2017 Programı26 Temmuz – Gilles Apap – Keman & Myriam Lafargue – Akordeon (Fransa) – Taş Ocağı28 Temmuz – GFA Keman Konseri – Toprak Ev29 Temmuz – Dilbağ Tokay – Viyolonsel & Eren Levendoğlu – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı31 Temmuz – Viyolonsel GFA Konseri – Toprak Ev1 Ağustos – Tord Gustavsen (Norveç) – Festival merkezi, sahil4 Ağustos – Begoa Ensemble (Türkiye) – Taş Ocağı8 Ağustos – Emin Fındıkoğlu Quartet – Festival merkezi, sahil10 Ağustos – Alp Ersönmez 'Yazısız feat Erik Truffaz – Eklisia15 – 19 Ağustos – 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması – Toprak Ev18 Ağustos – Ilya Itin – Piyano (Rusya) – Taş Ocağı20 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev22 Ağustos – Romano Pallottini – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı24 Ağustos – Mauricio Vallina – Piyano (Küba) – Taş Ocağı25 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev26 Ağustos – Erdem Sökmen & Hasan Meten – Gitar Duo (Türkiye) – Toprak Ev27 Ağustos – Egberto Gismonti – Gitar (Brezilya) Toprak Ev28 Ağustos – Ebgerto Gismonti – Piyano (Brezilya) Taş Ocağı30 Ağustos – Derek Gripper – Gitar (Güney Afrika) Toprak Ev31 Ağustos – GFA Flüt Konseri – Toprak Ev01 Eylül – Bülent Evcil (Türkiye) & Raffaele Trevisani (İtalya) – Flüt Duo & Paola Girardi – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı04 Eylül – Gülsin Onay – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı