OTI Holding, Ferien Touristik'i satın aldı

Alman tur operatörü Ferien Touristik'i satın aldıklarını açıklayan OTI Holding, Rusya ve Doğu Avrupa'daki tur operatörlüğü ağını Almanya'da gerçekleştirdiği iki stratejik hamle ile daha da genişletti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba - Geçtiğimiz aylarda ana markası Coral Travel ın Almanya da tur operatörlüğü kuruluşu işlemlerini tamamlayan OTI, Düsseldorf merkezli Ferien Touristik seyahat organizasyon şirketini satın aldığını açıkladı.



1992 yılında kurduğu ODEON Tours şirketi ile turizm sektörüne giren OTI Holding, 1994 yılından bu yana Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya ve Türkiye de kendisine ait Coral Travel markası ile yürüttüğü tur operatörlüğü ağını Almanya da satın aldığı Ferien Touristik ile daha da genişletti.



Avrupa ve öncelikle Almanya da yapılanma konusunda uzun zamandır hazırlık içinde olan OTI Holding, sene başında Coral Travel ın Almanya da kuruluş işlemlerinin tamamlanması ardından, Haziran ayında da Ferien Touristik in satın alınmasıyla ilgili işlemleri tamamladığını açıkladı. 2004 yılında TUI Leisure Travel tarafından kurulan Ferien Touristik, ileriki yıllarda hisselerini Almanya nın önemli medya şirketi olan Köln merkezli Media Ventures Gmbh a devretti. OTI Holding ile Ferien Touristik arasında yaklaşık 8 ay süren görüşmelerin ardından gerçekleşen satın alma ile, Avrupa da bu büyüklükte bir tur operatörü ilk kez bir Türk şirket tarafından satın alınmış oldu.

Ferien Touristik, online portallar ve anlaşmalı olduğu 6000 seyahat acentesi üzerinden yaklaşık 100 destinasyona dinamik tur paketleri satıyor. 2016 yılında 10 artışla 65 milyon Euro luk bir ciroya ulaşmış olan şirket, yılda yaklaşık 150 bin turiste hizmet veriyor.



STRATEJİK HEDEFLER VE YENİ YAPILANMA....

Almanya da 2017 başlarında Coral Travel olarak kuruluşunun ardından bu satın alma ile Almanya da ikinci stratejik hamleyi yaptıklarını belirten OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, “Coral Travel markamız ile 1994 yılından bu yana Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye de binlerce satış acentemiz ve online satış portallarımız üzerinden tur operatörlüğü hizmeti veriyoruz. Avrupa daki yapılanmamızı genişletmeye Almanya ile başladık. Birkaç ay önce Coral Travel olarak şirket kuruluşumuzu tamamlamamız ardından FERIEN Touristik in satın alınması ile ilgili işlemleri Haziran sonunda tamamladık. Şu anda strateji, hedefler ve yapılandırma üzerinde çalışmaktayız. Yapılandırma, stratejimiz ve hedeflerimiz üzerinde çalışmalarımız netlik kazanması ile birlikte, önümüzdeki aylarda sektör ve basına açıklama yapacağımız bir lansman gerçekleştirmeyi bir planlanlıyoruz. '' dedi.







