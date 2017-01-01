86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Türkiye - Rusya İş Forumu ve Türk – Rus Turizm Panelinde; iki ülke arasındaki turizm ilişkileri ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik işbirliği fırsatları görüşüldü.

Kaynak: turizmhaberleri.com

86. İzmir Enternasyonal Fuarı; Türkiye - Rusya İş Forumu ve Türk – Rus Turizm Paneli ile dikkatleri üzerine çekti. Her yıl farklı bir temayla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ana teması “İNOVASYON ve ENERJİ '' oldu. Bu yıl fuarın Onur Konuğu İli Muğla olurken Partner Ülke olarak Rusya seçildi.Türkiye – Rusya İş Forumu açılışına T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Alexander Valentinovich Novak, Türkiye – Rusya İş Forumu sonrasında gerçekleşen Turizm Paneline ise TÜRSAB'ı temsilen Kurumsal İlişkiler Departmanı'ndan Gülberk Aşyapar katıldı.“Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem“ başlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye Rusya İş Forumu'nda konuşma yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, forumun büyük fırsatlar barındırdığını ve Rusya'nın İzmir Enternasyonal Fuarı'nın daimi partner ülkesi olmasını istediklerini söyledi.HEDEF 100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ....İki ülkenin ortak ticaret ve yatırımlar açısında zengin bir gelecek vadettiğini dile getiren Bakan Zeybekçi, karşılıklı yatırım yapılan alanların yanı sıra henüz yatırım yapılmamış pek çok sektörün ciddi potansiyel barındırdığını, bu alanlarda da yatırımların yapılması durumunda iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin ulaşılması oldukça kolay bir hedef olacağını vurguladı.TÜRKİYE RUSYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASITürkiye Rusya Ortak Fonu'yla ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini, bu yıl içinde hayata geçmesini umduklarını anlatan Bakan Zeybekçi, iki ülke arasında hizmetler ve yatırımları kapsayan serbest ticaret anlaşması görüşmelerini 2017 içinde, bitmezse de 2018'in ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise; Türkiye ve Rusya'nın çok iyi ticari ortak olduğunu, iki ülkenin başta sanayi tarım, ulaşım, enerji, inşaat olmak üzere çok yönlü işbirliği yaptığını söyledi. 86. İEF'de Rusya Federasyonu'na “partner ülke“ statüsü verildiği için teşekkür eden Novak, “Sayın Putin'in isteği üzerine 300'den fazla üyesi olan bir heyetle buraya gelmiş bulunuyoruz.“ diye konuştu.Novak, Rusya Federasyonu'nun önemli kuruluşlarının fuarda yer aldığını, fuarın ana teması olan enerji ve inovasyonun, dünyanın enerji alanındaki gelişme isteğini yansıttığını dile getirdi.TÜRSAB FORUMDA TURİZM SUNUMU YAPTI..Türkiye – Rusya İş Forumu sonrasında gerçekleşen Turizm Paneline TÜRSAB'ı temsilen katılan Gülberk Aşyapar sunumunda; İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının artması, Türkiye'nin Rus vatandaşları için cazip bir destinasyon olması ve iki ülkenin ekonomisine ciddi oranda yaptığı katkı ve turizmin ülkeler arasındaki kültürel etkileşime pozitif etkisi konuları ele alındı.