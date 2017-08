2500 yıllık tarihi taş ocağı, Romano Pallottini'yi ağırladı

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivaline konuk olan İtalyanların piyano virtüözü Romano Pallottini, 2500 yıllık tarihi taş ocağında izleyici ile buluştu.

- 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivaline konuk olan İtalyanların piyano virtüözü Romano Pallottini, yabancı basın tarafından 'dünyanın yaşayan en ünlü piyanistlerinden biri olarak ifade ediliyor.Solist olarak sayısız resital veren Romano Pallottini, dünyanın çeşitli merkezlerinde performans sergiledi, radyo yayınlarına katıldı. İtalya daki Milano, Bologna, Roma, Napoli, Pesaro ile “Orchestra Filarmonica Marchigiana '' gibi orkestra ve oda orkestralarıyla sahneyi paylaşan sanatçı, Tahran dan Romanya ya; Çin den Kuveyt e kadar geniş bir coğrafyada birçok konser salonunda ve festivalde izleyicisi ile buluştu.Bodrumlu sanatsever konsere yoğun ilgi gösterdiÖzellikle memleketi İtalya da ve yaşadığı yer Fransa da çok sevilen Pallottini, çok parlak bir eğitim dönemi ve ödüllerle başlayan müzik kariyeriyle dünyanın en aranan konser piyanistlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bodrum un Gümüşlük mahallesindeki 25 asırlık antik taş ocağında izleyici karşısına çıkan İtalyan piyanist Romano Pallottini, yoğun ilginin olduğu konserde Mozart, Fauré, Chopin ve Mussorsky nin eserlerine yer verdi. Sanatçı, programına Wolfgang Amadeus Mozart ın, üç bölümden oluşan “Sonata K 330 '' adlı eseriyle başladı. Bu eserin ardından Gabriel Fauré nin, “Barcarolle in a minor op.26 '' adlı yapıtını seslendiren Pallottini, ilk yarının sonunda Frederic Chopin in, “Nocturne op 55 no.2 '' adlı eseriyle Bodrumlu klasik müzikseverlerin karşında idi. Pallottini, programın ikinci yarısında Modest Mussorsky nin on bölümden oluşan “Pictures at an exhibition '' adlı eserini seslendirdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Romano Pallottini, konserin sonunda izleyiciyi kendine hayran bıraktı.Piyano masterclassı verdiFestivalde bir konser vermek için Gümüşlük te bulunan İtalyan piyanist Romano Pallattini, Gümüşlük Festival Akademisi bünyesinde düzenlenen piyano masterclassına da katılarak genç yeteneklerimize eğitim verdi. Programın sonunda 25 Ağustos Cuma akşamı saat 20:30 da Toprak Ev de hünerlerini sergileyecek olan ikinci grup öğrenci konserini izleyecek olan Pallottini, gecenin sonunda düzenlenecek sertifika törenine de katılacak. 15 Ağustos ta başlayan piyano ustalık sınıfına ülkemizin çeşitli okul ve konservatuarlarından 18 öğrenci katılıyor. Masterclass programında Rus piyanist Ilya Itin, Kübalı piyanist Mauricio Vallina ve Devlet Sanatçımız Piyanist Gülsin Onay da eğitmen olarak yer alıyorlar.Festivalin sponsorları:14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin ana sponsoru DenizBank. Kumda ve Suda konserlerinin sponsorluğunu Uludağ Premium üstlenirken, etkinlik ve eğitim sponsorluğunu üstlenen Bosch, Gümüşlük Festival Akademisi konserlerine destek veriyor. Liba Laboratuarları A.Ş., etkinlik sponsoru olarak festivalin açılış ve kapanış konserlerine katkı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, festivalin kurumsal sponsorları arasında yer alırken; THY, festivalin resmi ulaşım sponsorluğunu; Arion Resort Hotel konaklama sponsorluğunu; Çağdaş Holding, festival merkezi sponsorluğunu ve Piernet ise sosyal medya sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca Julius Meinl Coffee, Mas Matbaa, Off Gümüşlük ve Soğan Sarmısak, festivalin servis sponsorları arasında yer alıyor.Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21:15; diğer konserler 20:30 da başlayacaktır.Biletler, Festival Merkezi, Gümüşlük sahili (iletişim: 0 537 577 85 07 – 0 252 394 41 61) ve Biletix'den temin edilebilir.14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 2017 Programı26 Temmuz – Gilles Apap – Keman & Myriam Lafargue – Akordeon (Fransa) – Taş Ocağı28 Temmuz – GFA Keman Konseri – Toprak Ev29 Temmuz – Dilbağ Tokay – Viyolonsel & Eren Levendoğlu – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı31 Temmuz – Viyolonsel GFA Konseri – Toprak Ev1 Ağustos – Tord Gustavsen (Norveç) – Festival merkezi, sahil4 Ağustos – Begoa Ensemble (Türkiye) – Taş Ocağı8 Ağustos – Emin Fındıkoğlu Quartet – Festival merkezi, sahil10 Ağustos – Alp Ersönmez 'Yazısız feat Erik Truffaz – Eklisia15 – 19 Ağustos – 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması – Toprak Ev18 Ağustos – Ilya Itin – Piyano (Rusya) – Taş Ocağı20 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev22 Ağustos – Romano Pallottini – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı24 Ağustos – Mauricio Vallina – Piyano (Küba) – Taş Ocağı25 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev26 Ağustos – Erdem Sökmen & Hasan Meten – Gitar Duo (Türkiye) – Toprak Ev27 Ağustos – Egberto Gismonti – Gitar (Brezilya) Toprak Ev28 Ağustos – Ebgerto Gismonti – Piyano (Brezilya) Taş Ocağı30 Ağustos – Derek Gripper – Gitar (Güney Afrika) Toprak Ev31 Ağustos – GFA Flüt Konseri – Toprak Ev01 Eylül – Bülent Evcil (Türkiye) & Raffaele Trevisani (İtalya) – Flüt Duo & Paola Girardi – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı04 Eylül – Gülsin Onay – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı