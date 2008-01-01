Ankara Büyükelçiler Zirvesinden önemli başlıklar

BM Dünya Turizm Örgütü Avrupa Bölgesel Komisyonu'na üye ülkelerin büyükelçi ve temsilcilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş,Türkiye, Dünya Turizm Örgütü'ne çok önemli katkılar yapabilecek bir ülkedir“ dedi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Ankara Palas Devlet Konukevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 22. Genel Kurulunda yapılacak 2018-2021 Dönemi Yürütme Konseyi Seçimleri için aday olduğunu belirtti.Büyükelçilerin Türkiye'de bulundukları süre içerisinde kültürel ve turistik zenginliklerini sıcak bir ev sahipliğinde çok daha yakından tanıyacağına aktaran Bakan Kurtulmuş, “Eminim ki göreviniz süresince de buradan ayrıldıktan sonra da her biriniz Türkiye dostu olarak, Türkiye'nin bu kültürel ve turistik zenginliklerinin tabiri caizse birer kültürel taşıyıcısı, elçisi dostlarımız olmaya devam edeceksiniz.“ dedi.Türkiye'nin kültür ve turizm politikalarının eksenine kültürel çeşitliliği korumayı yerleştirmiş olan bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:“İmkanlarımız nispetinde dünyanın bu büyük tarihi ve kültürel birikimine sahip çıkarak, onları korumak, geliştirmek, gün yüzüne çıkarmak için mücadele veriyoruz. Ayrıca Türkiye'den yurt dışına gitmiş ve bugün başka ülkelerde sergilenen bu topraklara ait kültürel mirasın da yeniden Türkiye'ye kazandırılması için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu gayretlerimizde sürekli olarak da dost ülkelerle birlikte iş birliği halinde sonuç elde etmeye çalışıyoruz.“Kültür ve turizmin dünyada barış ortamının sağlanması konusundaki önemini vurgulayan Bakan Kurtulmuş şu açıklamada bulundu: “Kültür ve turizmin, özellikle bu kadar büyük sorunlar, çatışmalar yaşandığımız günümüz dünyasında, dünya barışını, karşılıklı anlayışı, yakınlaşmayı sağlayacak önemli enstrümanlar olduğu kanaatindeyiz. Onun için hem Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliğini hem de turistik olarak dünyanın en önemli destinasyon merkezlerinden birisi olma özelliğini dünya barışına katkı sunacak araçlar, enstrümanlar olarak görüyor ve bunları kuvvetlendirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda kültürel, turistik zenginliği ve çeşitliliği Türkiye'nin en önemli 'soft-power'larından ikisini oluşturuyor.“ ifadelerini kullandı.Türkiye'nin BM Dünya Turizm Örgütü ile olan ilişkisinin önemine değinen Bakan Kurtulmuş, “Türkiye, 1975'ten beri kurucu üye olarak Dünya Turizm Örgütü'nün içerisindedir, Birleşmiş Milletlerin bu önemli kuruluşunun parçasıdır. Dünya Turizm Örgütü, bildiğiniz gibi, turizmi sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak görmektedir ve dolayısıyla turizm alanında hem sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak turizmin geliştirilmesi hem de turizmin çeşitlendirilmesi konularında önemli perspektife sahiptir.“ diye konuştu.BM Dünya Turizm Örgütü Yürütme Konseyi üyeliğinin sadece Türkiye için önemini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:“Türkiye, dünyanın en önemli tarihi, kültürel mirasına sahip bir ülke. Turizm potansiyeli ve gerçekleşmiş olan turizm faaliyetleri bakımından dünyanın 10 büyük ülkesinden biri. Özellikle 2016'da yaşadığımız krizden sonra yeniden kendisini onarıp, ayağa kalkmayı başarılmış kuvvetli ve dayanıklı bir turizm sektörüne sahip. Bu özellikleriyle Türkiye, Dünya Turizm Örgütü'ne çok önemli katkılar yapabilecek bir ülkedir. Dünya Turizm Örgütü'ne yapacağımız katkılar ve bu örgütün yürütme kurulu üyeliği vasıtasıyla Türkiye'nin bölge barışına yapacağı katkılar dolayısıyla bu üyeliği önemsiyoruz. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz ve inşallah önümüzdeki süreçte her iki alanda da Türkiye'nin yapacağı faaliyetlerle önemli mesafe alacağımızı, bir kan gölüne dönmüş olan bu coğrafyada yeniden barışın, çok kültürlülüğün, çok dinli hayatın, kültürel çeşitliliğin ve turistlerin bu ülkenin kültürel çeşitliliğine sahip olarak, bunları yaşayarak dünya barışının bir şekilde tesis edilme imkanının sağlanacağını ümit ediyorum.“ dedi