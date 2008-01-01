Antalya AKEV Üniversitesi Rektöründen Başkan Türel'e ziyaret

Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi (AKEV) Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret ederek yeni eğitim dönemi kapsamında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi (AKEV) Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti.Üniversitelerin bulundukları bölgeye katkılarının ve yerel yönetimlerin desteğine duyulan ihtiyacın konuşulduğu görüşmede; üniversitede yürütülen çalışmalar ve 2017-2018 dönemi öğrenci kayıtları hakkında bilgi alan Türel yeni öğretim yılında tüm öğrencilere ve Antalya Akev Üniversitesi çalışanlarına başarılar diledi.