İşte 10 Madde ile Krizin Turizm sektörüne öğrettikleri
Turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Recep M. Yavuz; turizmde yaşanan krizlerden aldığımız dersleri ve öğretileri 10 çarpıcı madde ile sıraladı.
25 Ağustos 2017 Cuma
- Recep M. Yavuz-turizmhaberleri.com-
Antalya
Tarihinin en zor dönemini geçiren turizm sektörüne bu krizin az çok katkıları da oldu...
Krizden çıkan dersler ya da
Krizin bize öğrettikleri dersek pek yanlış olmaz;
1. Milletçe turizmin öneminin farkına vardık. Özellikle ülke ekonomisine yarattığı katmadeğer, işsizliğe karşı sunduğu iş potansiyali, etkileşimde olduğu yaklaşık 60 sektöre katkısı net bir şekilde ortaya çıktı. Devlet teşvikler, bayram tatilleri ile sektörün önemini anladığını gösterdi.
2. Son bir kaç yıldır Dünya ortalamasının üzerinde büyüyerek ayaklarımızı yerden kesen ve kontrolü kaybettiğimiz sektörde doğru beslenmeyen obez çocuğa benzemek üzere olduğumuz ortaya çıktı.
3. Kontrol edilemez hale gelen yatak ve otel artışı doğal olarak frenlendi.
4. Turizmin ülke imajına dünya ölçeğinde yaptığı katkı net olarak ortaya çıktı.
5. Dış politikanın ve siyasetin turizm üzerindeki etkisi sektörün kaderini belirleyen faktör olarak ön plana çıktı.
6. Türkiyedeki krizden rakip ülkelerin mutlu olmadığı tespit edildi. Dünyada 1 milyar 300.000 insan tatil yapıyor ve bu yükü kaldıracak önemli paydaşlar sektörün gelişmesi için vazgeçilmez.
7. İç turizm kendini buldu. Avrupa ülkelerinde halkın 1/3 kendi ülkelerinde tatil yaparken Türkiye bunun çok gerisindeydi. 2016-17 yılları iç turizimin önünü açtı.
8. Turizm pazarlarının sadece bir kaç ülkeye bağlanmasının ne kadar rizikolu olduğu ve iniş çıkışların ne kadar sert olduğu gözlemlendi.
9. Yakın gelecekte gerçekleşmese bile Çin, Hindistan, Güney Amerika için alternatifler hazırlanması 2020 li yıllara iyi hazırlıklar olacak.
10. Turizmin sadece otel ile değil kültür ve doğa ile birlikte bir ürün olduğu gerçeği alenen su yüzüne çıktı.
Kıssadan hisse.. Kaynak: turizmhaberleri.com