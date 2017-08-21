Rehberlerin Aylık Taban Ücretine Yürütmeyi durdurma kararı

Rehberlerin 2016 Yılı Aylık Taban Ücreti İle İlgili davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildiğini açıklayan TÜRSAB; 2017 aylık taban ücretinin uygulamasının durdurulması için Bakanlığa müracaat edildiğini açıkladı