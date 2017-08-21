Rehberlerin Aylık Taban Ücretine Yürütmeyi durdurma kararı

Rehberlerin 2016 Yılı Aylık Taban Ücreti İle İlgili davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildiğini açıklayan TÜRSAB; 2017 aylık taban ücretinin uygulamasının durdurulması için Bakanlığa müracaat edildiğini açıkladı

25 Ağustos 2017 Cuma - 2016 yılında Turist Rehberlerine uygulanacak aylık 3.260-TL taban ücreti uygulamasının iptali için TÜRSAB tarafından Bakanlığa karşı Danıştay'da açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda 2017 yılında belirlenen aylık taban ücretinin uygulamasının durdurulması için Bakanlığa müracaat edildiğini belirten TÜRSAB açıklamasında şu bilgilere yer verildi:


Seyahat acentaları tarafından istihdam edilen turist rehberlerine 2016 yılında uygulanacak aylık 3.260-TL taban ücreti uygulaması ile hizmet gruplarına göre belirlenen (günlük tur- transfer- gece turu-paket tur) taban ücretlerin iptali için Birliğimiz tarafından Bakanlığa karşı Danıştay'da dava açılmış idi.

Açılan davada, seyahat acentaları tarafından istihdam edilen turist rehberlerine ödenecek ücretlerin, davalı Bakanlık tarafından belirlenmesinin Anayasa ve Kanuna aykırılık teşkil ettiği, idarece taban ücretin belirlenemeyeceği, ücretlerin fahiş belirlendiği, tarafların sözleşme serbestisi içerisinde hareket etmesi gerektiği gerekçeleri tarafımızca ileri sürülmüştür.

Mahkemece yapılan inceleme sonucunda ise; turist rehberlerine 2016 yılında uygulanacak aylık taban ücreti belirlenmesine yönelik kısmı için açılan davada Bakanlık idari işleminin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR. Karar tarafımıza 21.08.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup mahkeme gerekçesinde;
• Anayasanın 135. maddesi'ne göre kamu kurumlarının, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerini düzenleme yapma konusunda yetki tanındığı, ancak meslek mensupları ile bağlı olarak çalıştığı işveren arasındaki ücretin belirlemesi konusunda düzenleme ihdas etmeye yönelik herhangi bir yetkinin tanındığından bahsedilmediği,

• Dava konusu tarifenin aylık taban ücreti belirleyen kısmında, Yasa kapsamında bulunmayan hususta düzenleme yapıldığı, açıkça kanuni dayanağı bulunmadığı,

• Sözleşme özgürlüğünü düzenleyen Anayasa'nın ve ilgili kanunların hükümleri gereğince tarafların sözleşme içeriğini özgürce belirleyeceği,

• Bu kapsamda işveren tarafından istihdam edilerek çalıştırılan turist rehberlerine ödenecek ücretin, Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenmesinin Anayasa ve Yasa hükümlerine aykırılık taşıdığı belirtilmektedir.

İfade etmek isteriz ki bu mahkeme kararı, rehber aylık taban ücretlerinin Bakanlık tarafından belirlenmesi işleminin hukuka aykırılığını ve Birliğimizin bu hususta yapmış olduğu çalışmaların haklılığını ortaya koymaktadır.

Alınan karar doğrultusunda 2017 yılında belirlenen aylık taban ücretinin uygulamasının durdurulması için Bakanlığa müracaat edilmiştir.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)


Kaynak: turizmhaberleri.com

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REHBERLERİN AYLIK TABAN ÜCRETİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
          
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