Tolga Fahri Çakmak yazıyor: TÜRKÇE REHBERLİK DAYATMASI

İç turizm pazarında yerli turiste yönelik Türkçe rehberlik hizmetinin sağlanması için üniversitelere fikir soran TÜRSAB; 6326 sayılı kanunun ilgili maddesinde değişiklik öneriyor. Türkçe Rehberlik ve taban yevmiye zorunluluğu kalkarsa neler yaşanacak.