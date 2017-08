Tolga Fahri Çakmak yazıyor: TÜRKÇE REHBERLİK DAYATMASI

İç turizm pazarında yerli turiste yönelik Türkçe rehberlik hizmetinin sağlanması için üniversitelere fikir soran TÜRSAB; 6326 sayılı kanunun ilgili maddesinde değişiklik öneriyor. Türkçe Rehberlik ve taban yevmiye zorunluluğu kalkarsa neler yaşanacak.

Türsab yine bildiğini okuyarak Türk turizmini ilgilendiren geniş çaplı ve ortak akılla kararlar almak yerine sadece seyahat acentalarının karını arttırma merkezli hareket ederek yıllardır sonuç alamadıkları Türkçe rehberlik garabetini başkan yarışının kızıştığı seçim öncesi döneminde puan kazanmak pahasına tekrardan hortlatmaya çalışıyor.İç turizm pazarında yerli turiste yönelik Türkçe rehberlik hizmetinin sağlanması hakkında üniversitelere fikir soran TÜRSAB; booking.com u otellere danışmaksızın yasaklayan hamlesi ile en sıkıntılı dönemlerinde otellerin boş kalmasına nasıl sebebiyet verdi ise bu gün de işsizlik ile ciddi manada mücadele eden turist rehberlerini daha da kötü bir duruma götürmeyi amaçlamakta.TÜRSAB turizm fakültesi dekanlıklarına Türkçe rehberlik ile ilgili fikir sormakla kalmıyor, gönderdikleri metinde adeta dekanları yönlendirmeye çalışacak ibareler ile kendilerini haklı çıkarmaya gayret gösteriyor. Bu istek o kadar garip ve saçma bir istek ki, bu gün turizm fakültelerinde rehberlik bölümlerini bir kenarı bıraksak bile otelcilik, konaklama, seyahat işletmeciliği gibi bölümlerin eğitim yapısı yabancı dil merkezlidir. Yabancı dil olmaksızın turizmciliğin yapılmayacağını bırakın üniversiteleri sokaktaki insan bile bilecek kadar turizmden anlar. Fakat gelin görün ki Türsab bunu anlamamakla kalmıyor ve yabancı dil bilmeyen turist rehberi istiyor. Bunun amacının iç pazar olmadığı çok açık. Uluslararası bir kongrede bunu yabancı üniversitelere tebliğ olarak sunsanız muhtemelen önce bilim adamlığınız sorgulanır sonra da kongrenin alay konusu olursunuz.Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek gerekir ki, mezunlarının gelecekteki sektör yaşamlarını düşünen hiçbir turizm fakültesi dekanının bu çağrıya olumlu yanıt vereceğine inanmıyorum. Bir turist rehberi ve akademisyen olarak görmekte olduğum, kapıdaki tehlike o kadar büyük ki. Bu durum uzun vadede değil çok kısa vadede turist rehberliği mesleğini tamamen öldürecek, meslek içerisindeki tüm dengeleri alt üst edecek, seyahat acentalarının fiyat kırma stratejilerine yağ sürecek garabet bir istek olarak karşımıza çıkmakta. Zira bu projenin devamında öncelikli olarak turist rehberlerinin yasal kazanımı olan, taban yevmiyeyi yok etmek gelmekte.Bu çarpık süreç sonunda, her sene kontrolsüz bir şekilde binlerce turist rehberi piyasaya çıkacak, seyahat acentalarında yok pahasına emeği sömürülecek, bilginin, tecrübenin ve mesleki yapının hiçbir önemi kalmayacaktır.Türkiye turizminin en büyük sorunlarından biri çok net bir şekilde turizm birliklerinin birbirlerini rakip olarak görmesi ve bireysel bazda en çok kazancı sağlama sevdasında olmalarıdır. Yazık ki birlikler aynı geminin yolcusu olduklarının hala farkında değiller. Otel olmadan, seyahat acentası olmadan , rehber olmadan dünyada üst sıraları hedefleyen bir turizm politikası oluşturma ya da geliştirme şansı mümkün değil. Üçlü sacayağını oluşturan bu meslek gruplarının birbirlerini ile didişmek yerine çözüm merkezli toplantılar, buluşmalar, sempozyumlar tertip edip sorunları ortaya koyup tartışamadıkları sürece Türkiye turizmi kesinlikle uluslararası rekabette ayakta durma şansını kaybedecektir. Birlikler yasaların kendilerine verdikleri haklara sahip çıkmaları gerektiği gibi kendisine verilen hakkı kullanan diğer örgütlere de saygı duymak zorundadırlar.Cumhuriyetin kurulma sürecinden bu yana turist rehberliği mesleği “tercümanlık '' merkezli ve yabancı misafirler odaklı gelişmiş bir meslek olarak karşımıza çıkar. Bu süreçte ilk günden bu yana turist rehberi olacak kişilerde hem kendi hem de bir yabancı dili çok iyi düzeyde kullanım zorunluluğu aranmaktadır. Böylece her rehber hem bir yabancı dilde rehberlik yapabilme hem de ana dilde rehberlik yapabilme becerisine sahiptir. Buradan hareketle “Türkçe rehberlik '' diye dillendirilen kavram zaten rehberlik müessesesinin kurulduğundan beri var olduğunun altını çizmekte yarar görüyorum.Bu gün yaklaşık 10 bin civarında profesyonel kokartlı rehber bulunmaktadır. Bu rehberler bir yabancı dil yanı sıra hepsi aynı zamanda “Türkçe '' dilinde hizmet vermekte olan rehberlerdir. Özellikle Türkiye'nin son 4 yıldır yaşamakta olduğu krizler sebebi ile turist sayılarındaki azalma, hali hazırdaki pek çok turist rehberinin işsiz kalmasına ve başka meslek yapmasını mecbur bıraktığı bir süreçte mevcut turistlerin yoğunluğunu karşılayacak rehberin olmadığını savunmak tam anlamı ile istatistiklerden bir haber, turizmden – turlardan haberi olmayan çarpık zihniyetin bir isteği olarak karşımıza çıkmakta.Hele ki son dönemler merkezli konuşmak gerekirse iç pazar turları için en rahat rehber bulunabilecek dönemi yaşamaktayız zira bu güne kadar hiç Türk turist ile tura çıkmayan turist rehberleri bile yaşanan krizler sebebi ile iç pazarlara yönelmiş durumdadır.1- Bu güne kadar dil yeterliliğini alamayan tüm turist rehberliği mezunları rehberlik yapabilme hakkı kazanacak böylece mevcut rehber sayısı çok kısa bir süre sonra yirmi hatta otuz binlere çıkacak, ortada ne bir piyasa ne bir denge durumu kalacaktır.2- Ülkemizde plansız şekilde açılmakta olan tezsiz yüksek lisan programları ile iki ve dört yıllık eğitim veren kurumlar aracılığında her yıl binlerce rehber piyasaya sürülecektir.3- Türkçe rehberliğin mümkün olabilmesi durumu yetişmekte olan rehberlerin herhangi bir dili öğrenmesini gereksiz kılacağından, kısa bir süre sonra yabancı dilde rehber sayısı ciddi manada düşecek, öğrenciler yabancı dil öğrenme konusunda kendisini zorlama gereği duymayacaktır.4- Özellikle yeni rehberliğe başlayacak olanlar, inanılmaz bir rekabetin içine düşecek, bu rekabet ortamında mecburen çok düşük ücretler ile turlara çıkmak zorunda bırakılacaktır.5- Rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışacak olan rehberler kendilerini eğitme ve kültürel olarak birikimini arttırma yönündeki eylemlerini mecburen ikinci plana itecek, hizmet kalitesi düşüş yaşayacaktır.6- Taban yevmiyenin iptal edilmesi ile birlikte rehberlik hizmeti tamamen bir emek sömürü sistemine dönüşecek, etik / ahlaki konular ticari kaygıya kurban edilerek hizmet kalitesi muazzam biçimde düşecektirİç pazar turizm açısından fevkalade önemli olmakla birlikte ekonomik yönü ve katkı açısından dış pazarın yerini tutma gibi bir durum söz konusu değildir. Turizm politikaları da ağırlıklı olarak bu kapsamda planlanarak yapılır.“Yabancı dil bilmeyen rehber yetiştiren turizm fakültesi '' yaratmaya çalışan Türsab, rehberlerin geleceği ile oynadığı gibi turizm fakültelerinin de niteliği ile açık bir şekilde alay etmektedir. Türkçe rehberlik isteği, rehberlik mesleğinin temel ilkelerine aykırı, sadece seyahat acentalarının ucuz insan kaynağı elde etme amacının çok açık bir yansımasıdır.