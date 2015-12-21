TUREB'den 2016 Aylık Taban ücreti davası açıklaması

TÜRSAB tarafından açıklanan Turist Rehberlerinin 2016 yılı aylık taban ücreti uygulamasına yönelik davada yürütmenin durdurulması haberi ile ilgili TUREB Başkanı A Zeki Apalı açıklamada bulundu. NİLGÜN ATAR

25 Ağustos 2017 Cuma - NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com

2016 yılında Turist Rehberlerine uygulanacak aylık 3.260-TL taban ücreti uygulamasının iptali için TÜRSAB tarafından Bakanlığa karşı Danıştay'da açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

TÜRSAB Yönetiminin 24 Ağustos 2017 tarihli açıklamasında; “Mahkemece yapılan inceleme sonucunda turist rehberlerine 2016 yılında uygulanacak aylık taban ücreti belirlenmesine yönelik kısmı için açılan davada Bakanlık idari işleminin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR. Karar tarafımıza 21.08.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir“ ifadelerine yer verdi.

Bugün yayınlanan haber linkimiz:
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=32165

TUREB Başkanı A. Zeki Apalı'da haberimizin yayınlanmasının hemen ardından sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici şu açıklamada bulundu:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016 yılı Taban Ücret Tarifesi'nin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin olarak basın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki hususları Turist Rehberleri camiasının bilgisine sunmak gerekmiştir;

24.08.2017 tarihinde basın organlarında yer alan yayınlarda, özetle 2016 yılı aylık taban ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulduğu bilgisi yer almaktadır. Konu hakkında hukuk müşavirliğimiz tarafından gerekli inceleme ve girişimlerde bulunulmaktadır. Ayrıca bilindiği üzere, 2015 yılı taban ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak açılan davada, Danıştay 8. Dairesi tarafından 2015/8521 Esas sayılı dosyasında 21.12.2015 tarihli karar ile 2015 yılı taban ücret tarifesinin iptaline karar verilmiş idi.

Söz konusu karara karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, 2016 yılı taban ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin işleme karşı yapılacak itiraz üzerine söz konusu kararın kaldırılacağı değerlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.“


Kaynak: turizmhaberleri.com

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TUREB'DEN 2016 AYLIK TABAN ÜCRETİ DAVASI AÇIKLAMASI
          
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