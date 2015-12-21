TUREB'den 2016 Aylık Taban ücreti davası açıklaması

TÜRSAB tarafından açıklanan Turist Rehberlerinin 2016 yılı aylık taban ücreti uygulamasına yönelik davada yürütmenin durdurulması haberi ile ilgili TUREB Başkanı A Zeki Apalı açıklamada bulundu. NİLGÜN ATAR