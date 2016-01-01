Uzm. Dr. Sinan İbiş yazdı: Medikal Turizmde yeni Trendler

Visa raporuna göre medikal seyahat pazarının 2025 yılına kadar 3 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; bu alandaki trendleri, yeni gelişmeleri ve fırsatları yazıyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

VISA ve Oxford Economics tarafından yayınlanan bir rapora göre; Medikal Turizm endüstrisinde üretilen ekonomi US$439 milyar değerine ulaşmış vaziyette ve önümüzde ki 10 yıl için yıllık bazda yüzde 25 oranına kadar büyümenin gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Çünkü dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3-4 'ünün sağlık ve sağlıkla ilgili tedaviler için uluslararası seyahat etmesi bekleniyor.Yıllardır medikal seyahat endüstrisi çok az değerli görünüyordu, ancak VISA raporuna göre önümüzdeki on yılda yaklaşık 340 yeni uluslararası havaalanı gibi son derece değerli büyüme faktörleri ile medikal seyahat pazarının 2025 yılına kadar aşırı büyümesini sağlayarak 3 trilyon dolara ulaştıracağı tahmin ediliyor.Medical Tourism Index ™ (MTI), dünyada katma değerli servisler ve yüksek sağlık kalitesi arayanların en iyi 41 destinasyonunu listeledi. Bu liste küresel büyümedeki aktörler listesi ile de paralellik göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri sağlık seyahatinde harcamaların pazar payı açısından lideri olmasına rağmen; Asya'da Tayland, Singapur ve Güney Kore 'nin tıp turizmindeki önemi hızla artış göstermeye gelişmeye devam ediyor. Hem VISA, hem de MTI bulgularına göre; Çin 'in artan nüfusunun değişen talepleri nedeniyle yüksek kaliteli sağlık bakımının hızla gelişim göstererek önümüzdeki 10 yıl içerisinde ABD'nin yerini almasını bekliyor.Bulgular sadece global spektruma değil, aynı zamanda yaş spektrumuna da yayılıyor; VISA araştırmalarında dikkat çeken diğer bir husus ise 2025 yılına kadar tüm uluslararası seyahatlerin yüzde 13 'ünü yaşlı yolcuların oluşturmasını bekliyor. Bu arada, popüler rezervasyon sitesi TopDeck Travel tarafından 134 ülkeden 18-34 yaşlarındaki 31.000 kişi arasında yapılan son araştırmada popülasyonun yüzde 88 'inin uluslararası olarak yılda 1-3 kez seyahat ettiği ve bu sayının artmaya devam ettiği belirtiliyor.Tüm medikal turizm ve sağlık turizmi endüstrisinde; 2016 yılında Washington DC de gerçekleştirilen Dünya Tıp Turizmi ve Küresel Sağlık Kongresine 50 'den fazla ülkeden 3.000'den fazla katılımcı 1 milyar dolarlık yeni fırsatlar getirerek, liderlerin bu yıl ortaklıklardaki ve tıp turizmi yatırımındaki bir sonraki dalgayı yakalamalarının yolunu açmıştır.VISA araştırmaları; medikal turizmin hızlanan büyüme trendi içerisinde olduğunu, seyahat edenlerin daha fazlasının kendi ülkelerinde bulunmayan düşük maliyetli veya yüksek kaliteli yeni tedaviler istediklerini ortaya koymaktadır.