TEKNELERDE TÜRK BAYRAĞI DÖNEMİ BAŞLADI

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yabancı bayrak taşıyan yatların Türk bayrağına geçmesi amacıyla vergi avantajı sağlanıyor. Yeni karara göre, KDV yüzde 1'e iniyor, ÖTV ise sıfırlanıyor.

25 Ağustos 2017 Cuma - Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırlandı, KDV ise 1 e indirildi.

Gür Law Hukuk Bürosu ortaklarından Sena Apak, kararın ortaya çıkış sürecini ve meydana getireceği değişiklikleri açıklıyor:


“Alınan karar Türkiye pazarını canlandıracak ''

Sena Apak konuyla ilgili olarak; “Karar sonrası sağlanan avantajlarla birçok yatın Türk bayrağına geçmesini bekliyoruz. Ayrıca yabancı bayraklı teknelere Türk karasularında 90-120 gün sınırlaması getirilmesi ihtimali de yine Türk bayrağına geçişi önemli hale getiriyor. Türk bayrağına geçiş prosedürü ise Resmi Gazetede yayınlanan “Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ '' ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca açık bir şekilde düzenlendi. Burada teknelerin 27/1/2017 tarihinden önce iktisap edilmiş olması önem taşıyor. Yapılan değişikliklerin geçtiğimiz yıl yavaşlayan yat alımları ile birlikte Türk Siciline tescili desteklemesini ve Türkiye de ilgili pazarı canlandırmasını bekliyoruz. '' dedi.







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TEKNELERDE TÜRK BAYRAĞI DÖNEMİ BAŞLADI
          
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