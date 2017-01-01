Serdar Taştanoğlu yazıyor: CAN ÇEKİŞEN ADA ATLARI

Bir atın hiç ses çıkarmadan ağlamasına şahit oldunuz mu ? Yazarımız Serdar Taştanoğlu; Büyükada'da can çekişen fayton atlarının dramını yazdı. (Adalarda ve her yerde elektrikli fayton istiyoruz.)