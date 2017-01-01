Çin, Japonya ve Güney Kore'nin Kültür Bakanları Kyoto'da

9. Çin-Japonya-Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Kültür Bakanları Toplantısı bugün Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlendi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Çin-Japonya-Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Kültür Bakanları en son düzenlenen toplantıdan bu yana elde edilen ilerlemeleri yeniden gözden geçirdi ve somut işbirliğini daha da derinleştirmek üzere fikir alışverişinde bulundu.



Toplantıda 'Kyoto Ortak Belgesi' de onaylandı. Üç ülke arasındaki kültürel işbirliğine ilişkin ağırlık alanlarının ve projelerinin belirlendiği belgede, Çin-Japonya-Güney Kore Kültür Bakanları Toplantısı'nın 10. turunun Çin'de düzenleneceği belirtildi.



Bakanlar, toplantı kapsamında düzenlenen kültürel faaliyetlerine de katıldı.



Çin-Japonya-Kore Cumhuriyeti Kültür Bakanları Toplantısı, üç ülke arasında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen 21 mekanizmadan biri olarak, kültürel iletişim ve işbirliğine yön veren önemli diyalog ve müzakere çalışmalarını yürütüyor.



Toplantıya, Çin Kültür Bakanı Luo Shugang, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Do Jong Hwan katıldı.









