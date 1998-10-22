3. TURİZM ŞÛRASI'NDA TURİZM BASINININ ADI YOK

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sektör temsilcileri, akademisyenler ve konu ile ilgili uzmanlardan oluşan 3. Turizm Şûrası Komisyon Başkanlarıyla bir araya geldi ancak Turizm Basının adı Şura'da yok. Nilgün ATAR

Kaynak: turizmhaberleri.com

İlki 20-22 Ekim 1998, ikincisi 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde düzenlenen Turizm Şurası'nın üçüncüsü 1-3 Kasım 2017 tarihinde; kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve akademik camianın katılımı ile Ankara'da gerçekleştirilecek.Bakanlıktan gelen bilgilere göre; Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 3. Turizm Şûrası Komisyon Başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Şûrayla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Şûrada, turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi, uygulama prensiplerinin güncellenmesi ve sektörün uzun vadeli, sağlıklı gelişimini sağlamak üzere ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amaçlanıyor.3. Turizm Şura'sına kimler davet edildi, Şura Komisyon Başkanları kimlerdir, program nedir ve konu başlıkları nelerdir bilemiyoruz çünkü Bakanlıktan turizm basınına herhangi bir çağrı veya davet gelmedi.ŞURA SAYFASI BOŞBakanlığımızın web sitesinde Şura ile ilgili bölümü incelediğimizde ise boş bir sayfa ile karşılaşıyoruz. 3 günlük programın ayrıntı detayını tıkladığınızda henüz bir açıklama olmadığını görüyoruz.Katılımcılar arasında turizm basını kategorisi oluşturulmamış bile çünkü Türkiye'de turizm basını, turizm yazarları ve gazetecilerinin adı yok. Üstelik turizm basını ve turizm basınını temsil eden iki dernek bu eksikliğin ve iletişimsizliğin farkında bile değil... Turizm Yazar ve Gazetecilerini üye olarak kaydeden ancak bu topluluğu 15 yıldır herhangi bir Bakanla bir araya bile getiremeyen, hiçbir alanda sesini duyuramayan, proje geliştiremeyen, İstanbul derneği olmaktan öte gidemeyen iki STK'nın adını Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri biliyor mu acaba?Türkiye'de son 15 senedir internette her gün düzenli haber güncelleyen kaç turizm haber sitesi var? Son 2-3 yılda kaç turizm haber sitesi kapandı?Ve son 15 senedir bu ülkede turizm için kafa patlatan kaç turizm yazarı ve gazetecisi var?BU ÜLKEDE TURİZM YAZARI VE TURİZM GAZETECİSİNİN ADI YOK. OLSA ŞURA'YA DAVET EDİLİRDİ.