Hüsnü Gümüş yazıyor: Kadir Reis Dümende

27 Ağustos 2017 Pazar
- Hüsnü GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com- Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi
KADİR REİS DÜMENDE
İki yıl sonra tekrar burada karşılamak dileği ile halatları birlikte çözdük. Emekli olan turizmcilerden farklı olarak kendi eylem planını oluşturan Kadir UĞUR'u tanıdığım zamandan beri yaptığı işlere fikir katan yapısı ile hatırlıyorum. Bugünden itibaren geçmişte olduğu gibi turizmcilere yakışan bir hareketle geri dönüşünü bekleyeceğiz.
50 yıl sonra Sadun BORO'nun izinden gideceği yoldan bir turizmcinin gözü ve katkıları ile alacağımız haberleri paylaşacağız.
Kuşadası'nda dümene geçmeden yaptığı konuşma sırasında dünyada yatçılar ve turizmcilerle yapmayı tasarladığı toplantılar bana 35 yıl önce yat turizmi için İtalya'da yaptığımız çalışmaları hatırlattı. Biz de İtalya'daki yat kulüplerini ziyaret ederek Monaco'ya kadar ulaşmıştık. Sonuçta takdirlerle karşılanan Yat Turizmi Yönetmeliği'ni hazırladık.
O çalışmalar sırasında Deniz turizmi için öngördüğümüz Hedeflere ulaştıran adımlardan biri olan bu gezinin uğurlama töreninin de ilk kez olmasına rağmen büyük bir başarı ile düzenlendiğini PINEBAY'e teşekkürlerimle belirtmek isterim.
Uğurlama sözcüğü de dünyada Anadolu'da başka kullanım yeri olmayan sözcüklerden. Biz de Sayın UĞUR'a tekrar güzel anılarla karşılamak üzere, dünya denizlerine Anadolu'nun izlerini taşıyan dünyayı dolaşacak Doğan ÜLGEN tarafından özel olarak hazırlanan, “Sinop Kotraları ve Karadeniz Takaları '' ve dualarla “Güle Güle '' dedik. Gemilerini geri getireceğim cümlesini de bir dua olarak paylaşıyorum. Kuşadası'ndan Dünyaya
Kruvaziyerlerin, Club Med (Fransız Tatil Köyü)'in ve yerel teşebbüslerin de etkisiyle dünyaya ilk açılan merkezlerimizden olan Kuşadası'nda olduğumuz sürece anılarımızda kalacak güzelliklerle karşılaştık.
Avrupa'daki ilk Türk operatörü Türkiye'nin ilk yat limanı Kuşadası ve ilk kez Pinebay Marinadan mitolojinin izlerini sürerek dünya denizlerine Aeneas, Romus, Romulus'tan sonra bir yazarımızın tanımı ile “Kadirus ya da Kadir Reis '' olarak çıkıyor. 30 Yıllık Hayaliydi
“Kadir Reis '' Sadece bir yelkenliyi değil bir turizm başarısını da dünya denizlerine, Cebelitarık'ın dışına, taşıyarak aynı kulüplerin ötesinde de Türk Turizminin seçkin bir temsilcisi olarak bayrağımızı dalgalandıracak.
Sayın Sevda YILGAZ'ın hediye ettiği Deniz Altı Arkeolojisi kitabı da, Kuşadası Fincanları ile kahve içerken, rotalarındaki denizlerin sadece üstünü değil altını da tanımalarına yardımcı olacak. İki Yıl Sonra Aynı Noktada
Konukseverliği yanında “Dünyada fark yaratanların hayallerinin peşinde koşanlar olduğunu '' ifade eden Naile Göçen ÇUKUROVA ve Kadir UĞUR'u “Rüzgarı uygun olsun '' dileği ile Cesaret ve ustalığına güvenen bir dost olarak niteleyen Eski Başbakanlardan Mesut YILMAZ, Kuşadası Belediye Başkanı Özer KAYALI, Kaymakam Muammer AKSOY, Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve turizmci dostlarla anılarımızı tazeleme fırsatı da oldu. Öncü ve Örnek
Stuttgart Fuarı sırasında da yenilikleri ile ülkemiz adına da kazanımlar getiren hayallerinin peşinde başarıya ulaşan Sayın UĞUR'un dostları arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliğini de İzlemeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.
BEN SWISS YACHT'ı http://www.bentour-weltumsegelung.com/
adresinden facebook üzerinden de izlemek mümkün.
(Ressam Ayşecan Hizmet)
Yazılarımıza değerli eserleri ile katkıda bulunan Ressam Ayşecan HİZMET'e yeni Atölyesinde öğrencileri ve sevenleri ile mutluluklar ve başarılar diliyoruz.
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Erte Ailesine mozaik için teşekkürlerimizle Kaynak: turizmhaberleri.com