Zorzila Antik Kenti'ne boru hattı tehdidi

Dağlık Pisidia uygarlığının gizemli kentlerinden biri olan Zorzila, içme suyu isale hattının tehdidi altında… Yusuf Yavuz bildiriyor...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Kasımlar köyünde bulunan antik Pisidia uygarlığının gizemli kentlerinden biri olan Zorzila'dan su hattı geçirileceği öne sürüldü. Bölgede bulunan Tota Dağı'ndaki kaynaktan Kasımlar köyüne getirilen su isale hattının yenilenmesi için proje yapıldı. Ancak projesi hazırlanan su hattının arkeolojik sit alanı olan Zorzila antik kentinin içinden geçtiği iddia edildi. Kasımlar köyü Muhtarı Azmi Karataş ise projeyle ilgili boru hattının antik kentin içinden değil, altındaki bahçelerden geçtiğini savunarak antik kente zarar verilmeyeceğini söyledi.ANTİK KENTTEN BORU HATTI GEÇİRİLECEK İDDİASIIsparta'nın Sütçüler ilçesinde, Yukarı Köprüçay Havzasında bulunan Pisidia kentlerinden biri olduğu sanılan Zorzila, binlerce yıllık gizemini koruyarak bugüne ulaştı. Ancak yıllarca kaçak define avcılarının hedefinde bulunan antik kent şimdi de içinden geçirileceği öne sürülen su isale hattının tahribatına maruz kalacak. İddiaya göre Tota Dağından Kasımlar köyüne su getirecek olan boru hattı, Zorzila harabelerin içinden geçiyor. Antik kent sınırlarındaki işaret ve numaralarda da bunun kanıtı olarak gösterilirken, çalışmaların başlamasıyla tarihi dokunun zarar görmesinden endişe ediliyor.KÖY MUHTARI: 'PROJE ANTİK KENTE ZARAR VERMEYECEK'Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Kasımlar köyü Muhtarı Azmi Karataş, boru hattının antik kentin içinden değil, alt kısmındaki bahçeden geçtiğini söyledi. Antik kente zarar verilmesinin söz konusu olmayacağını savunan Muhtar Karataş, Müteahhit firmanın da bu konuda oldukça hassas olduğunu sözlerine ekledi.ZORZİLA, PİSİDİA'NIN GİZEMLİ KENTLERİNDEN BİRİVerbe, Tarbassos ve Narmalis gibi konumları tartışmalı Pisidia kentlerinden biri olarak bilinen Zorzila'nın, Perge ile Pisidia Antiokheia'sını birbirine bağlayan antik yol üzerinde bulunduğu sanılıyordu. Bölgeyle ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mehmet Özsait, 'İlk Çağ Tarihinde Pisidya' kitabında, Antiokheia (Yalvaç) ile Neapolis (Şarkikaraağaç), Anabura (Yenişarbademli-Salur) ve Timbriada'nınn (Aksu) güneyinden Zorzila-Adada (Sütçüler-Sağrak) ve Kestros Vadisini (Aksu Nehri) takip eden antik yolun Perge'ye ulaştığını belirtiyor.2004 YILINDA SİT ALANI İLAN EDİLDİKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, doğal ve kültürel varlıkların envanterinin belirlenmesi projesi kapsamında 2004 yılında tescil edilerek koruma altına alınan Kasımlar köyündeki antik kalıntılar, yöre halkının 'Zorzila harabeleri' diye adlandırmasından dolayı soru işaretiyle birlikte bu adla konumlandırıldı. Alanda yapılan incelemenin ardından yıllardır herhangi bir koruma statüsü bulunmayan tahribata açık durumdaki antik kent, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 21 Mayıs 2004 tarihinde 1. Derece arkeoljik sit alanı ilan edildi.TAPINAK, PODYUMLU YAPI VE TOPLANMA ALANI KALINTILARI VARZorzila antik yerleşimi ile ilgili envanter kaydında, kentin eğimli bir araziye oturduğu belirtilerek, yapıların yerleştirilmesi için arazinin teraslanmış olduğu belirtiliyor. Roma döneminde kurulduğu sanılan dağ kentinden bugüne ulaşan kalıntılar arasında podyumlu bir yapı, tapınak, toplanma alanı ve çeşitli yapılar bulunuyor. Antik kentte küçük bir bölümü ayakta kalan podyumlu yapının ön cephesinin yıkılmak üzere olduğu kaydedilen envanter kaydında, toplantı alanının taban döşemesinin yerinde olduğu ancak kuzeyde yer alan tapınağın fazlasıyla tahrip olduğu bilgisine yer veriliyor.ANADOLU'NUN EN AZ BİLİNEN UYGARLIĞININ KAYIP KENTLERİAntik çağda sınırları Pamfilya, Likya, Frigya ve Lykaonia ile çevrelenen dağlık bir uygarlık olan Pisidia, Orta Torosların yüksek yaylaları ve Akdeniz'e açılan nehir havzalarına yayılan kentleriyle halen gizemini koruyor. Antik çağ kaynaklarında yer verilen pek çok kentinin konumu henüz tam olarak bilinmeyen Pisidialıların özgürlüklerine düşkün bir halk oldukları belirtiliyor. Antiokheia, Sagalassos, Termessos, Selge, Kremna ve Adada gibi bilinen antik kentlere ev sahipliği yapan Pisidia, hakkında en az araştırma ve bilimsel çalışma yapılan Anadolu uygarlıklarından biri.