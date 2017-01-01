Kapadokya turizmine yerli turist dopingi

Ağırlıklı olarak yerli turistleri konuk ettiklerini kaydeden Riverside Mansion Hotel Kurucu Ortağı Uğur Şeker, “Yerli misafirlerle, otelimizde ve Kapadokya genelinde ciddi bir artış gözleniyor.“ dedi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Turizmde son yıllarda yaşanan krizden, diğer bölgeler olduğu gibi Kapadokya'da olumsuz etkilendi. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya olmak üzere yurtdışından gelen turistlerin kesilmesiyle birlikte yerli turistin Kapadokya'ya olan ilgisi, bölgede krizin olumsuz etkileri hafifletti.Riverside Mansion Hotel Kurucu Ortağı Uğur Şeker,“Temmuz ve Ağustos aylarında, yurt dışında yaşayan Türklerin bölgeye gelişleri arttı. İçinde bulunduğumuz aylar, düğün mevsimi olduğu için balayı çiftlerini ağırlıyoruz. Bayram tatilinde de, yerli misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz '' açıklamasında bulundu.Yılın son 4 ayında da yerli turistleri misafir edecekKapadokya bölgesine gelen turist sayısındaki artışın, Türk misafirlerin artışından kaynaklandığını anlatan Uğur Şeker, şunları söyledi: “Bölgemizde yabancı konukların ciddi oranda azalması rağmen, Türk misafirlerimizin gelmesiyle, Kapadokya bu yılı kötü geçirdi demek doğru olmaz. Aynı zamanda, fiyatların cazip olması da, yerli turistin bölgeye olan ilgisini arttırıyor. Bu yılın son 4 ayında, olası bir olumsuzluk yaşanmaz ise, ağırlıklı olarak yerli misafirlerimizi ağırlamayı sürdüreceğiz. Bilindiği üzere Kapadokya, ilkbahar ve sonbahar aylarını iklim müsait olduğu için genelde daha iyi geçirir. Geçmiş yıllarda uçuş azlığı ve tanıtım eksikliğinden dolayı Kış aylarında daha az misafir gelirdi. Ancak son yıllarda bu değişti ve sezon 12 aya yayıldı '' diye konuştu.YABANCI MİSAFİRLERİ AĞIRLAMAYA BAŞLAYACAĞIZGeçmiş yıllarda olduğu gibi yakın gelecekte daha fazla yabancı turisti ağırlamaya başlayacaklarını ifade eden Uğur Şeker, konuşmasına şöyle devam etti: “Asya, Çin, Japonya ve Latin Amerika'dan misafirlerimiz gelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda, Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya'dan turistleri de ağırlamaya başlayacağız. Kapadokya oluşumu, tarihi ve dokusu ile eşsizdir. Kapadokya'ya gelen herkesin, Göreme ve Zelve açık hava müzelerini, yer altı şehirlerini, Paşabağları, Devrent vadisini, Uçhisar ve Ortahisar kalelerini, Üç Güzelleri, Avanos'u Mustafapaşa'yı, görmelerini tavsiye ediyoruz '' şeklinde konuştu.