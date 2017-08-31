TUROB: Turizmciye 'hizmet ihracatçısı' olabilme fırsatı

Türkiye'nin en önemli dış gelir kaynaklarından turizm sektörünün de 'hizmet ihracatçısı' sayılması için önemli bir fırsat niteliğinde olan 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması' araştırmasında geri sayım başla