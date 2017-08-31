TUROB: Turizmciye 'hizmet ihracatçısı' olabilme fırsatı
Türkiye'nin en önemli dış gelir kaynaklarından turizm sektörünün de 'hizmet ihracatçısı' sayılması için önemli bir fırsat niteliğinde olan 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması' araştırmasında geri sayım başla
28 Ağustos 2017 Pazartesi
- Türkiye İhracatçılar Meclisi nin turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısı ortaya konularak, ihracatçı kapsamına alınmasını sağlayacak olan 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması araştırmasında son başvuru tarihi 31 Ağustos. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turizmcileri http://www.tim.org.tr/tr/500.html
linki üzerinden başvuru yapmaya davet etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması araştırmasıyla, sadece araştırmaya katılacak firmalar arasında, 2016 yılında en çok döviz girdisi sağlayan '500 Büyük Hizmet İhracatçı Firma kamuoyu ile paylaşılacak. Araştırma, turizm sektörünün tam anlamıyla 'hizmet ihracatçısı sayılması ve tüm desteklerden faydalanabilmesi için oldukça önemli bir fırsat niteliği taşırken, araştırmaya katılan işletme sayısı oranında, sektörün iş hacmine dikkat çekilecek. Böylece turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısı ortaya konularak, ihracatçı kapsamına alınması hedefleniyor.
Sektör için çok önemli
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve üyelere de bir yazı gönderen Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, tüm turimcileri araştırmaya katılmaya çağırdı. Bayındır, şu bilgileri verdi: “Araştırma başvuruları http://www.tim.org.tr/tr/500.html
linki üzerinden telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence, kültür ve spor hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri kategorilerinde yapılabilecek başvurular ücretsiz olarak 31 Ağustos 2017'ye kadar devam edecek. Hatırlatmak isteriz ki hizmet ihracatçılarına Yeşil Pasaport verilmesi kapsamında, Yeşil Pasaport almaya uygun görülen firmalar Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu anlamda, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütülen 'Türkiye nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması na başvurular önümüzdeki dönem çalışmaları için kritik önem taşıyor. ''
Tüm ihracat teşvikleri turizmde de uygulanmalı
Bayındır, TÜROB tarafından gerek Ekonomi Bakanlığı, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİM nezdinde çok yönlü olarak sürdürülen çalışmalarda, sektörün küresel rekabet ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar dikkate alınarak, sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelere de diğer ihracatçılar için sağlanan tüm teşviklerin (KDV istisnası, Kurumlar Vergisi İndirimi vs.) uygulanması talebi ile çalışmaların sürdürüldüğüne işaret etti. Bayındır, “Bu vesile ile TİM tarafından yapılan araştırmaya katılım sağlanmasının; 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda özellikle turizm sektörü faaliyetlerinin ihracat kapsamına alınabilmesi; sektörümüzce yurt dışından sağlanan döviz miktarı konusunda farkındalık oluşturması;iİhracat teşviklerinin sektörümüz kuruluşlarına da tam kapsamlı olarak uygulanmasına önemli katkısının olacağı beklenmektedir '' diye konuştu.