TÜRSAB, İşletme belgesi kullanımında üyelerini uyardı
Seyahat acentası işletme belgelerinin 1618 sayılı yasaya aykırı olarak yabancı menşeili şirketlerin taksicilik hizmetlerinde ve yetkisiz kişi- kurumlara kullandırılması konusunda üyelerini uyaran TÜRSAB, cezai yaptırımlara dikkat çekti.
28 Ağustos 2017 Pazartesi
- TÜRSAB; resmi web sitesinden şu duyuruda bulundu:
Yetkisiz Kişi ve Kuruluşlara İşletme Belgesinin Kullandırılmasına İlişkin Önemli Duyuru
Değerli Üyelerimiz,
1- Son dönemde yapılan denetimlerde ve Birliğimize ulaşan şikayetlerde seyahat acentalarının araçlarının, yabancı menşeili şirketlere ait web/cep uygulamalarıyla taksicilik niteliğinde olan hizmetlerde faaliyet gösterdiği görülmektedir. İş bu durumun yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği ve bu suretle de 1618 sayılı Yasanın ve ilgili mevzuatın ihlal edildiği tespit edilmektedir.
Siz değerli acentaların da malumları olduğu üzere 1618 sayılı Kanunumuzda seyahat acentası; “….. oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticari kuruluş… '' tur.
YANİ SEYAHAT ACENTALARI ANCAK VE ANCAK BİR DİĞER SEYAHAT ACENTASINA HİZMET VEREBİLMEKTE VEYA HİZMET SATIN ALABİLMEKTEDİR.
Ancak bu hükümlere aykırı olarak, işletme belgelerinin, yabancı menşeili şirketlere ait web/cep uygulamaları aracılığıyla TAKSİCİLİK FAALİYETİ NİTELİĞİNDEKİ hizmetlerde amacına aykırı olarak kullandırıldığı, bu nedenle de İl Kültür Turizm Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, acentalar aleyhine tutanak düzenlendiği ve takiben idari para cezası ile muhatap kalmalarına sebebiyet verilmekte olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla acentaların, işletme belgelerini, seyahat acentası olmayan dijital uygulamalar aracılığıyla TAKSİCİLİK hizmeti sunan firmalara kullandırması, 1618 sayılı yasa kapsamında yasaklanan İŞLETME BELGESİNİN DEVRİ NİTELİĞİNDEDİR.
Açıklanan gerekçeler ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeili şirketlerin de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi alarak TÜRSAB'a üye olmaları gerekmektedir.
Aksi durumda bu gibi şirketlerle, Birlik üyesi seyahat acentalarının yürüttükleri faaliyetlerin, işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetine aracılık niteliğinde olacağı açıktır.
Yukarıda belirttiğimiz durumlara sebebiyet veren Birliğimiz üyeleri seyahat acentalarının, işletme belgelerini seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlara kullandırmaları aynı zamanda haksız rekabet eylemini oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda Birliğimizin de 1618 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin verdiği yetkiye göre suç duyurusunda bulunma hakkı vardır. Ayrıca işletme belgesini kullandıran Birliğimiz üyeleri hakkında Birlik organı Disiplin Kurulunca da soruşturma başlatılabilecektir.
Konuyla ilgili olarak ayrıca T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Emniyet tarafından da denetimler sıkı bir şekilde yapılmakta, gerek araç sahiplerine gerekse de taşıma hizmeti alan yolculara idari yaptırım uygulanmaktadır.
2- Bunun yanı sıra Birliğimiz üyelerinin işletme belgelerini, seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlara kiralanması veya devredilmesi yasaktır. İşletme belgesinin kiralandığı veya devredildiği durumların tespiti halinde; 1618 sayılı yasaya aykırı işlem sebebiyle Bakanlığın doğrudan ve yine Birliğimizce söz konusu seyahat acentası hakkında idari işlemlerin başlatılarak disiplin soruşturmasının da başlatılacağı ayrıca işletme belgesinin iptali için Bakanlığa da bilgi verileceği hususunu önemle dikkatlerinize sunarız.
Sonuç olarak, yasal mevzuata aykırı işletme belgesinin kullandırılması sebebiyle Bakanlık tarafından belgenin iptali sonucunu doğurabilecek yaptırımların uygulanabileceği hususunu acentaların önemle dikkatlerine sunarız.
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
Kaynak: turizmhaberleri.com