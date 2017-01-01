TÜRSAB, İşletme belgesi kullanımında üyelerini uyardı

Seyahat acentası işletme belgelerinin 1618 sayılı yasaya aykırı olarak yabancı menşeili şirketlerin taksicilik hizmetlerinde ve yetkisiz kişi- kurumlara kullandırılması konusunda üyelerini uyaran TÜRSAB, cezai yaptırımlara dikkat çekti.