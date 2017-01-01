Güle Güle Muzaffer İzgü...Adını yaşatacağız...

84 yaşında hayata veda eden Türk edebiyatının en önemli mizah yazarlarından Muzaffer İzgü, yaşamının son 40 yılını geçirdiği İzmir'den ölümsüzlüğe uğurlandı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi - Sanatçının cenaze töreni öncesinde Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saygı buluşması düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada yaptığı konuşmada “Çok büyük bir aydını ve üretken bir yazarı kaybettik. Adını yakınlarının ve sanatseverlerin tercihi doğrultusunda yeni yapılacak üç yeni kültür-sanat merkezinden birine vereceğiz“ dedi.



Sanatçının son yolculuğu öncesi ilk tören İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi'nin işbirliğiyle İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenledi. Buradaki saygı buluşmasına Muzaffer İzgü'nün yakınları, sanatçı arkadaşları, okurları, belediye başkanları ve çok sayıda İzmirli katıldı.



Büyük bir aydını kaybettik

Türkiye'nin çok büyük bir aydınını, üretken bir yazarını ve en önemlisi iyi bir insanı kaybettiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti:



84 YILLIK YAŞAMINDA 154 KİTAP...

“Anadolu'da bir söz vardır; 'dolgun başak eğik durur' derler. Kafası ve beyni dolu insanların sergilediği tevazuyu anlatır. Muzaffer İzgü de işte böyle bir insandı. Adana'da doğmuştu ama 40 yıllık gerçek bir İzmirliydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl düzenlediği 2. İzmir Mizah Festivali'ne “Onur Yazarı '' olarak davet edilmişti. Orada yaptığı konuşma ve sözleri aklımdan hiç çıkmıyor: 'Mizahı anlamak için zeki olmak gerekir. Mizah topsuz tüfeksiz bir silahtır. Vurdu mu yıkar! Mizahçılar korkmaz! Korkmayan mizah, toplumlar için en önemli şeydir. Bu halk beni üç yıl yatılı okuttu. Yedirdi, içirdi, çamaşır ayakkabı verdi. Ben halkıma hala borcumu ödeyemiyorum. Belki de yazdığım 154 kitabın altında yatan budur' demişti. Yaşam felsefesini böyle özetlemişti.“



KÜLTÜR SANAT MERKEZİNE ADINI VERECEĞİZ

Muzaffer İzgü'nün isminin çok sevdiği İzmir'de yaşatılması için gerekeni yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kocaoğlu, “Adını yakınlarının ve sanatseverlerin tercihi doğrultusunda yeni yapılacak üç yeni kültür-sanat merkezinden birine vereceğiz“ dedi.



Sanatçının kendi hayatını anlattığı Zıkkımın Kökü romanından uyarlanan filmde babası rolünü canlandıran sinema sanatçısı Menderes Samancılar'ın konuşması da davetlileri duygulandırdı. Muzaffer İzgü ile çok özel bir dostlukları olduğunu ifade eden Samancılar, “O Adana'dan İzmir'e gelen bir kara trendi. Biz de onun dumanının peşinden buralara sürüklendik“ diye konuştuk.



Oğlu Ahmet Şahin İzgü ise “O benim kahramanımdı. Şimdi çocuklarımın, torunlarının, tüm çocukların kahramanı. Bana onunla geçen 64 yıl yetmedi. Sizleri bilemiyorum“ dedi. Törenin sonunda tüm davetliler yazar Muzaffer İzgü'nün tabutuna karanfiller bıraktı.









