30 AĞUSTOS ZAFERİ, HEPİMİZ İÇİN GURUR GÜNÜDÜR

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu bu büyük zaferin, vatanına ve bağımsızlığına düşkün bir milletin gurur günü olduğunu söyledi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba - Hisarcıklıoğlu, “Büyük minnet duyduğumuz şehitlerimiz ve gazilerimiz, ebediyete kadar kalplerimizde yaşayacak '' dedi.



TOBB Başkanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yılını kutluyoruz.



Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bu mücadeleye omuz verenlere büyük bir şükran ve minnet duyuyoruz.



Onların bu mücadelesi bizlere, yarınlara bakarken büyük bir güç katıyor.



Biliyoruz ki bizler bir ve beraber olduğumuz zaman önümüzde kimse duramaz.



Onlara layık olabilmek için, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bu bizim sözümüz, şehitlerimize namus borcumuzdur.



Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. ''













