Türk Ulusu için Bağımsızlık ve Hürriyetin anlamı derindir

Antalya Akev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş; “bağımsızlık ve hürriyetin anlam ve ehemmiyetini derinden idrak eden tüm Türk Ulusu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.“ dedi.