Türk Ulusu için Bağımsızlık ve Hürriyetin anlamı derindir
Antalya Akev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş; “bağımsızlık ve hürriyetin anlam ve ehemmiyetini derinden idrak eden tüm Türk Ulusu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.“ dedi.
30 Ağustos 2017 Çarşamba
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95.nci yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyete verdiği değerin en önemli örneklerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesaj yayınlayan Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi (AKEV) Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş şu açıklamada bulundu: “30 Ağustos 1922 tarihinde, Dumlupınar'dan zaferle çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşlarını saygıyla anar; bağımsızlık ve hürriyetin anlam ve ehemmiyetini derinden idrak eden tüm Türk Ulusu' nun Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
Antalya Akev Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hayati Aktaş
Antalya AKEV Üniversitesi hakkında:
2015 yılında kurulan Antalya AKEV Üniversitesi (Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi) “Dünyayı Değiştirenler AKEV'de Yetişir '' sloganı ve dinamik eğitim kadrosuyla; “İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda'' bulunan 12 bölümü ile 2017-2018 eğitim hayatına başlıyor.
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