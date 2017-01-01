Yeni cazibe merkezi: Balıklıova Rekreasyon Alanı

Hem Urlalılara hem de ilçeye gelecek konuklara alternatif yaşam alanı olarak oluşturulan Balıklıova Rekreasyon Alanı ile bölge yeni bir cazibe merkezi kazandı.

Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

- Açılışta konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar;“Bu projeyi oluşturmadan önce Balıklıova halkıyla defalarca burada buluştuk. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Öncelikle onların beklentilerini karşılayacak bir alan yaratmaya çalıştık. Onlar istedi, biz uyguladık. Çocuklar ve gençler oyun ve spor alanları istediler. Bizler de Spor ve çocuk oyun alanları oluşturduk. Uzun zamandan beri aktif olarak tiyatro çalışmaları yapan tiyatrocu köylülerimiz tiyatro istediler, mini bir amfi tiyatro dizayn ettik. Üreticilerimizi de unutmadık. Alın teriyle işlediği toprağında yetiştirdiği ürünlerini satabileceği bir üretici pazarı kurduk. Pazar tezgahlarımızda börülcesinden, pembe domatesine, bamyasından bu yıl üretecekleri çileğe kadar tarımda Urla'nın can damarı olan Balıklıovanın ürünlerini bulabileceksiniz '' dedi.KADINLAR ÜRETECEK VE KAZANAKCAKLARSemt Evi inşa edilerek, kadınların dönüşümlü çalışıp para kazanabilecekleri bir kafeterya açtıklarını belirten Başkan Uyar; “ Öncelikle kadın, çocuk ve engelli bireylerin yararlanacağı Semt Merkezimizde Kadın Sağlığı, Kadın Hakları, Liderlik, Girişimcilik, El Sanatları, Geleneksel Gıda İşleme eğitimleri vereceğimiz gibi çocuklarımız ve gençlerimiz için satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi, İngilizce, gençleri güçlendirme seminerleri ve daha sayamayacağım kadar çok eğitimler vermeye başlayacağız. Sahili ve denizi temizledik, düzenledik. Köye turizm amaçlı gelen ziyaretçi sayısını arttırarak köyün ekonomisine can suyu sağlamaya çalıştık '' şeklinde konuştu.ÇEVRECİ PROJEBu alan ile Balıklıovada yeşil alanın yüzde 10 arttığının altını çizen Uyar; “Tam tamına 8 bin 426 bitki diktik. Çevre güzelleşti. Bu projemiz ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Sağlıklı Şehir Planlaması yarışmasına başvurduk. Bizim amacımız ilçemizdeki herkesin lokmasını büyütmek. Bu süreçte bazı çevrelerden baskılara, spekülasyonlara maruz kaldık. Mücadelemizde asla ve asla doğrumuzdan şaşmadık. Çünkü doğrunun kalesi asla yıkılmaz. Bizler bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir kişisel menfaat olmadan, etnik köken, din, mezhep, hemşehri ilişkisi gözetmeksizin hiçbir insanımızı ayırt etmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Herkes adil bir siyasal-toplumsal düzende yaşama hakkına sahiptir. İşte bu yüzden bizler, Hak, hukuk, adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. '' dedi.Açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Grup 12'den Sonra Fasıl Topluluğunun konseri gerçekleşti. 7'de 70'e herkesin katıldığı konserde Urlalılar keyifli bir gece yaşadı.Balıklıova Rekreasyon Alanı'nda Neler Var?18 bin metrekare alanda oluşturulan Rekreasyon Alanında; 220 metre uzunluğundaki sahil bandı, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, spor alanları yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol sahası ve plaj voleybol alanı, Semt Merkezi, kafeterya, oturma alanları, ayrıca köyün üretici kadınlarının kullanacağı kadın üretici pazarı da alanda yer alıyor.