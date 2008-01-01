TURİZMDE ÇİNLİ HAYALİ Mİ? ÇİNLİ HAYAL Mİ?
2016 yılında 180 milyon Çinli'nin seyahate çıktığını ve 261 milyar dolar harcadığını belirten Crowne Plaza İstanbul Oryapark Genel Müdürü Aykut Bakay, Çin Turizmi için araştırma yaptı. İşte çok çarpıcı başlıklar...
31 Ağustos 2017 Perşembe
- Dünyada en çok para harcayan ulusun Çinliler olduğunu belirten Crowne Plaza İstanbul Oryapark Genel Müdürü Aykut Bakay, “2016 yılında 180 milyon Çinli seyahate çıktı. Bunlar da 261 milyar dolar para harcadı. 'Araplar para harcıyor deniyor. Ama istatistikler öyle demiyor. İlk sıra 261 milyar dolar ile Çinli. Amerikalılar 122, Almanlar 81, İngilizler 64, Fransızlar 41 milyar dolar harcadı. Araplar ilk 5 listesinde yok '' dedi.
Aykut Bakay araştırmasında çarpıcı sonuçlara ulaştığını belirterek şu açıklamada bulundu:
“Çin'de '2018 Türkiye yılı ilan edildi. 'Artık Çinliler ülkemize uğrarlar diye turizmciler olarak seviniyoruz. Ancak 2017 nin son çeyreğine girdik, 2018 e 4 ay kaldı, iki taraftan da somut adımlar atılmadı. Birkaç zayıf görüşme dışında ortada fazla bir girişim yok. Çinlilerin 2018 turizm takvimlerinde dünyada gezilecek yerler listesinde ilk 10 da Türkiye nin adı bile yok. Türkiye den Çin e gelecekler için vize kolaylığını akıllarından bile geçirmiyorlar. 5 yıl önce de 'Türkiye Turizm Yılı ilan etmişlerdi. Aynen 2012 yılındaki gibi havanda su dövülüyor. Fazla beklenti içinde olmamalıyız. ''
ÇİNLİ HAYALİ Mİ? ÇİNLİ HAYAL Mİ?
Bakay, her yıl 120 milyon Çinlinin seyahate çıktığını belirterek “Dünyada her yıl seyahate çıkanların yüzde 23 ü Çinli turist. Bu turistler geçen yıl 261 milyar dolar harcadı. Türkiye ye gelen Çinlilerin istatistiklerine bakarsak 2011 yılında 98 bin, 2012 yılında 114 bin, 2013 yılında 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında patladı ve 313 bine çıktı. 2016 yılında 167 bine düştü. 2017 yılının haziran ayına kadar 81 bin Çinli geldi. Bir başka deyişle dünyayı gezen 10 kişiden 2 kişisi Çinli. Yine verilere bakarsak bu güne kadar ülkemize bu kişilerin yüzde biri bile uğramadı '' dedi.
ÇİNLİ KADIN DAHA FAZLA GEZİYOR
Araştırmaya göre Çinlilerde gezen kadınlar ağırlıkta. Turistlerin Yüzde 59 u kadınlar oluşturuyor. Çinli şehir gezmek istiyor, kültür ve tarih görmek istiyor. El sanatları ile ilgililer. Yeme-içmeyi merak ediyorlar. Halı, deri, kuyum almıyorlar. Direkt uçuşları seviyor, aktarmadan hoşlanmıyorlar. Tarih ve kültüre çok meraklılar. Alışveriş (ünlü markaları) ve lüks çok seviyorlar. Temiz havaya çok ihtiyaçları var. Güneşi, sıcak havaları sevmiyor. Ama biz onları yaz aylarında çağırıyoruz. Bu nedenle Çin'de Antalya reklamını yapmak yanlış. Yanılıp gelenler de sıcaktan etkilenip şemsiyelerle dolaşıyor. Bir daha asla gelmiyor. Arkadaşlarının gelmesine de mani oluyor. Seyahate çıkan Çinlilerin yüzde 89 u yaşadıklarını İnternetten paylaşıyor.
OTELCİLER NE YAPMALI?
Aykut Bakay otelcilerinde bir takım hazırlıklar yapması gerektiğine de değinerek kendi otelinde Çinli turistler yaptıklarını şöyle sıralıyor; Rezervasyondaki arkadaşlarımız en az 20 kelime Çince öğrendi. Çince İnternet sitemiz var. Rezervasyon ve onaylarımız Çince. Odaya girenlere masa üzerine ve televizyon ekranına Çince “Hoş geldiniz '' yazıyoruz. Her gün Çin Çayı servisleri yapılıyor. Odalardaki TV lerde uydudan Çin kanalları var. Özel günlerinde kutlama kartları ve mesajlarımızı iletiyoruz. Afişler asıyoruz. Odalardaki tüm basılı malzemelerin üzerinde Çince yazılar da var. Çinliler, ödemelerini anlaşma yaptığımız bir Çin bankasının kredi kartı ile ödeyebiliyor. Restoran mönülerimiz Çince. Çinlilerin sabah kahvaltılarını olmazsa olmaz besini “pilav lapası '' sabahları kesinlikle servis ediliyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com