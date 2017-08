TURİZMDE ÇİNLİ HAYALİ Mİ? ÇİNLİ HAYAL Mİ?

2016 yılında 180 milyon Çinli'nin seyahate çıktığını ve 261 milyar dolar harcadığını belirten Crowne Plaza İstanbul Oryapark Genel Müdürü Aykut Bakay, Çin Turizmi için araştırma yaptı. İşte çok çarpıcı başlıklar...