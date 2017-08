Gümüşlük'te Derek Gripper'la Afrika sentezleri

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Güney Afrikalı gitarist Derek Gripper'ı Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de gitar tutkunlarıyla buluşturdu.

- Uludağ Premium'un sponsorluğunda bu yıl Suda/Kumda Konserleri serisinde Bodrumlu izleyicinin karşısına çıkan Derek Gripper, genç nesil gitar virtüözleri arasında durmak bilmeyen yaratıcılığı ve müzikteki etnik arayışlarıyla dikkat çekiyor.Müzik otoritelerinin “Genç Capetown'lı gitarist dünyanın en iyileri arasında dikkat çekiyor '' yorumunu yaptığı ve kendisinden övgüyle bahsettiği Gripper, Afrika'nın geleneksel müziğine yeni ve heyecan verici bir boyut katarak, dünyanın birçok yerinde solo veya farklı kültürlerden müzisyenlerle konserler verdi. 2013'de 10. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin konuğu olan Gripper, Gitarist-Besteci Carlo Domeniconi ile birlikte antik taş ocağında bir konser vermişti. Geçtiğimiz yıl da festivale konuk olan sanatçı Kumda Gitar serisi kapsamında unutulmaz bir konser vermişti.30 Ağustos Zafer Bayramını kutladıKonser öncesinde İzleyicilerin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Derek Gripper, “Bugünün sizler için önemini çok iyi biliyorum. Hepinizin ve tüm Türk halkının bayramını içtenlikle kutluyorum '' dedi. Festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay ise yaptığı konuşmada, “Türk Milletinin30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun, Aydınlık yarınlar diliyorum '' dedi.Afrika müziğinden örnekler sunduBu yıl Mart ayında, İngiliz multi enstrümantalist Tunde Jegede ile “Mali in Oak '' adlı ortak bir albüm yayınlayan Gripper, bu albümde yer alan “Tutu Jara '' adlı bir Mali geleneksel müziğini kendi düzenlemesi ile Gümüşlük'te seslendirdi. Gripper, konserde 2015 yılı çıkışlı “Libraries on Fire '' albümünden “Duga '' , “Salama '' , “Maimouna '' ve “Si Naani '' gibi hayranlarının yakından tanıdığı, sevilen parçaların yanı sıra Afrika'nın en önemli müzisyenlerinin eserlerinden uyarladığı bir Afrika klasik gitar repertuarı yaratma projesi olarak 2012 yılında çıkardığı “One Night on Earth: Music from the Strings of Mali '' adlı albümden “'56 '' , “Jarabi '' ve “Tubaka '' adlı eserlere yer verdi. Derek Gripper, Gümüşlük konserinde 2003'e kadar giden diğer çok sayıdaki albümünden de bazı eserleri ve Frank Sacko'dan “Jita '' ; J.S. Bach'tan, “Fuga '' ve Salif Keita'dan “Folon '' adlı parçaların düzenlemelerini izleyici ile paylaşmayı da ihmal etmedi.Müziğinin ham maddesi AfrikaGüney Afrika müziğini yeniden biçimleyen ve birçok çığır açan albümler yayınlayan Gripper, özellikle Alex van Heerden ile yaptığı düşsel “Sagtevlei '' albümünden sonra farklı bestecilerin müziğini de repertuarına dahil etmeye başladı. Bu proje kapsamında Gripper, önceki günlerde iki ayrı konser vermek için Gümüşlük'e gelen Brezilyalı virtüöz Egberto Gismonti'nin müziğinin kaydı olan “The Sound of Water '' adlı albümle, 2012 yılında En İyi Klasik ve Enstrümantal Albüm dalında Güney Afrika Müzik Ödülünün sahibi oldu. Olivier Messiaen'ın çok katmanlı müziği, Steve Reich'in Afrika'dan etkilenmiş yapısallığı, J.S. Bach'ın müziğinin gitar için uyarlamaları, Cape Town'lı caz trompetçisi Alex van Heerden'le yaptığı Günay Afrika müziği çalışmaları, sanatçının müzik kariyerinde önemli kilometre taşları arasında gösterilir..Gripper'ın, Mali kora sanatçısı Toumani Diabate'nin kora adlı enstrüman için yazılmış olağanüstü karmaşık bestelerini, orijinal icraların tek bir notasını atlamadan altı telli gitarda çalmayı başarmış olması Afrika müziğinde bir çığır olarak görülür. Derek Gripper, müzik kariyeri boyunca Hollanda, Danimarka, İngiltere ve İrlanda, İsveç Almanya, İsviçre, Brezilya, Hindistan, Namibiya, Zimbabve ve Güney Afrika'nın her yerinde solo konserler verdi; Xhosa icon Madosini, tabla ustadı Udai Mazumdar, Güney Afrikalı trompetçi/besteci Alex van Heerden, Güney Afrikalı kontrbasçı Brydon Bolton, spontane çello ve performans sanatçısı Francois LeRoux (TheHa!Man), Güney Afrikalı trompetçi Marcus Wyatt, Gallerli gitarist Gerard Cousins, ve sekiz telli gitar üstadı İrlandalı Redmond O'Toole gibi isimlerle çalıştı.Evcil & Trevisani Flüt İkilisi Gümüşlük'te festival sahnesinde yer alacakFlütün büyük üstadı Sir James Galway'in iki gözde öğrencisi Bülent Evcil ve İtalyan Raffaele Trevisani, DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında 1 Eylül Cuma günü saat 21:15'te antik taş ocağında sahne alacak. Konserde İtalyan piyanist Paola Girardi eşlikçi olarak yer alacak.Bosch'un etkinlik sponsorluğunu üstlendiği, iki büyük flüt üstadını bir araya getirecek olan konserde Bülent Evcil ve Raffaele Trevisani, flüt için yazılmış klasik eserlere yer verecekler. Programda R. Galli, P. Morlacchi ve L. Hugues'in besteleri seslendirilecek.Sir James Galway'in iki gözdesi festival sahnesindeFlüt sanatçımız Bülent Evcil'in, Sir James Galway'in 1992 yılında Dublin'de düzenlediği flüt seminerindeki “Best Performer '' (en iyi yorumcu) yarışmasında aldığı ikincilik, ona 1992‐99 yılları arasında ünlü İrlandalı üstadın öğrencisi olma fırsatını sağladı. Sir Galway tarafından neslinin en iyi flütçülerinden biri olarak tanımlanan Bülent Evcil, hocasının davetleri ile birçok seçkin konserde yer aldı. Diğer yandan üstattan benzeri yorumlar alan İtalyan Trevisani de, Galway'in gözde öğrencilerinden biri oldu. “Raffaele güzel tonu, mükemmel tekniği ve kendini müziğe adamış kişiliğiyle günümüzün en iyi flütçülerinden biridir“ diyerek övdüğü Trevisani, Sir James Galway'in, çok az sayıdaki öğrencilerinden biri olma şansını yakaladı. İtalyan flütçü, dinleyiciler ve eleştirmenlerden sürekli olarak stili ve müzikalitesi hakkında övgüler aldı ve bu özelliğiyle yıllarca hocası Sir Galway'le çalışma fırsatı bularak, büyük flüt üstatları Jean Pierre Rampal, Julius Baker ve Maxence Larrieu'nun takdirlerini topladı.Flüt için yazılmış seçkin bir repertuarı seslendireceklerFlüt sanatçıları Bülent Evcil ve Raffaele Trevisani, Gümüşlük'te antik taş ocağının sahnesinde verecekleri konserde ilk olarak Raffaello Galli'nin, “Capriccio on Linda di Chamounix by Donizetti, Op.46 '' adlı eserini birlikte seslendirecekler. Bu eserin ardından sahnede yerini alacak olan Bülent Evcil, Pietro Morlacchi'den, “Il Pastore Svizzero for flute and piano '' adlı eseri seslendirecek. Gecenin ilk yarısında son eser, flüt ikilisinin birlikte yorumlayacakları, Raffaello Galli'nin, “Capriccio on Semiramide by Rossini, Op.47 '' adlı yapıtı olacak. Aradan sonra Evcil ve Trevisani ikilisi, yine Raffaello Galli'nin, “Capriccio on La traviata by Verdi, Op.48 '' adlı eseriyle sahneye gelecek. Bu eserin ardından Raffaele Trevisani, Pietro Morlacchi'in, “Fantasia sull'opera Mosè di Rossini '' adlı yapıtıyla sahnede yerini alacak. Konser, ikilinin birlikte icra edecekleri Luigi Hugues imzasını taşıyan “Grande Fantasia 'Un ballo in maschera' by Verdi '' adlı eserle son bulacak. Konserde tüm eserlere Raffaele Travisani'nin bütün konserlerinde eşlikçilik yapan ödüllü İtalyan piyanist Paola Girardi eşlik edecek.Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21:15; diğer konserler 20:30'da başlayacaktır.Biletler, Festival Merkezi, Gümüşlük sahili (iletişim: 0 537 577 85 07 – 0 252 394 41 61) ve Biletix'den temin edilebilir.26 Temmuz – Gilles Apap – Keman & Myriam Lafargue – Akordeon (Fransa) – Taş Ocağı28 Temmuz – GFA Keman Konseri – Toprak Ev29 Temmuz – Dilbağ Tokay – Viyolonsel & Eren Levendoğlu – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı31 Temmuz – Viyolonsel GFA Konseri – Toprak Ev1 Ağustos – Tord Gustavsen (Norveç) – Festival merkezi, sahil4 Ağustos – Begoa Ensemble (Türkiye) – Taş Ocağı8 Ağustos – Emin Fındıkoğlu Quartet – Festival merkezi, sahil10 Ağustos – Alp Ersönmez 'Yazısız' feat Erik Truffaz – Eklisia15 – 19 Ağustos – 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması – Toprak Ev18 Ağustos – Ilya Itin – Piyano (Rusya) – Taş Ocağı20 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev22 Ağustos – Romano Pallottini – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı24 Ağustos – Mauricio Vallina – Piyano (Küba) – Taş Ocağı25 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev26 Ağustos – Erdem Sökmen & Hasan Meten – Gitar Duo (Türkiye) – Toprak Ev27 Ağustos – Egberto Gismonti – Gitar (Brezilya) Toprak Ev28 Ağustos – Ebgerto Gismonti – Piyano (Brezilya) Taş Ocağı30 Ağustos – Derek Gripper – Gitar (Güney Afrika) Toprak Ev31 Ağustos – GFA Flüt Konseri – Toprak Ev01 Eylül – Bülent Evcil (Türkiye) & Raffaele Trevisani (İtalya) – Flüt Duo & Paola Girardi – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı04 Eylül – Gülsin Onay – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı